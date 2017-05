Un procÃ©dÃ© solaire primÃ© par l'AssemblÃ©e Nationale au concours LÃ©pine

La société Energy Solar Drill créée en 2016 par Jacques Bernie, Jean Pierre Vieira, Thibaut Morin et Alain Beauvy vient d’obtenir le grand prix de l’Assemblée Nationale avec un plateau en argent du concours Lépine.

Le procédé primé sur la base de l’un des brevets d’invention de Jacques bernier, concerne un dispositif de production d’énergie électrique utilisant un cycle de Rankine utilisant le butane comme fluide de travail. La chaleur utilisée est produite dans des capteurs solaires où le butane s’évapore sous pression avant d’être turbiné dans un expandeur scroll. Après condensation à plus basse pression, le butane liuide est renvoyé dans le capteur pour un nouveau cycle. Le système est également utilisé en production de froid en remplaçant l’alternateur par un compresseur scroll et peut utiliser également d’autres sources thermiques à la place du solaire.