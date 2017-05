Au Japon, une centrale solaire de 92 MW s'Ã©tend sur une surface Ã©gale Ã  la PrincipautÃ© de Monaco

La société d’exploitation photovoltaïque Kanoya Osaki Solar Hills LLC lance la construction d’une centrale solaire de 92 mégawatts. L’entreprise est le fruit d’une joint-venture entre KYOCERA Corporation, K.K. GAIA POWER, Kyudenko Corporation et Tokyo Century Corporation. Le parc solaire s’étend sur une aire de 2 000 000 m² entre Kanoya City et Osaki Town dans la préfecture japonaise de Kagoshima. Dans ce cadre, ce sera l’un des plus grands parcs solaires de toute la région de Kyushu qui couvrira l’équivalent de la surface de Monaco. Le premier coup de pioche a officiellement été donné le 27 avril 2017.

La planification du projet a débuté en janvier 2014, quand les municipalités de la région ont commencé à chercher des solutions pour rendre le site plus rentable. Avant cela, il y a plus de 30 ans, il était prévu qu’un terrain de golf soit construit sur ce terrain, mais sa réalisation a finalement été abandonnée. Plus de 300 000 panneaux solaires KYOCERA vont être installés sur ce site et produire presque 100 000 MWh d’électricité par an pour ainsi alimenter l’équivalent de 33 000 ménages, ce qui va permettre une réduction très importante des émissions de CO2 à hauteur de près de 53 tonnes par an.

Dans le cadre de l’accord, Kanoya Osaki Solar Hills LLC gère la centrale photovoltaïque, tandis qu’une joint-venture entre Kyudenko et Gaia Power prend en charge la planification, la construction et la maintenance. Le Groupe KYOCERA fournit les panneaux solaires à haute performance et Century Tokyo Leasing s’occupe du financement. Le montant de l’investissement s’élève à environ 35 milliards de yens soit près de 315 millions de dollars américains. La centrale photovoltaïque devrait être mise en service en janvier 2020.

Les communes de Kanoya et Osaki espèrent ainsi créer des emplois et générer des recettes fiscales plus importantes. Afin d’obtenir l’autorisation nécessaire au Japon pour un développement à long terme des forêts, une étude d’impact sur l’environnement a été menée pendant plus d’un an. En outre, la centrale sera construite dans un design respectueux de l’environnement, afin d’interférer le moins possible avec la nature. Les entreprises collaborent avec la préfecture de Kagoshima et avec les villes de Kanoya et Osaki pour garantir des travaux écologiques. Elles s’engageront à promouvoir les énergies renouvelables, la protection de l’environnement et à participer à la mise en place d’une société durable.

