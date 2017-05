Intersolar : Delta, l'avenir durable vu Ã  travers des solutions de stockage et des onduleurs PV

Delta, un des leaders mondiaux des solutions de gestion énergétique et thermique, présentera une large gamme d’onduleurs PV et de solutions de stockage de l’énergie avec batterie lors du salon Intersolar 2017 Europe.

Le produit phare exposé par Delta sera le système de stockage d’énergie ES30, qui représente une solution intégrale extrêmement évolutive avec batteries Li-ion pouvant atteindre des capacités de 90 kWh et procurant plus de deux heures d’alimentation de secours à 30 kW en continu.

Egalement présent lors de l’événement, le nouvel onduleur string PV à haute performance M88H, qui permet une puissance de sortie de 88 kVA. Cet onduleur offre un rendement maximal parmi les plus élevés sur marché qui peut atteindre 98,8 %. Il dispose d’un refroidissement actif et parfaitement étudié pour une parfaite sécurité sur le plan de la comptabilité électromagnétiques (CEM).

En exploitant ses compétences clés dans l’électronique de puissance, son leadership en matière d’efficacité de la conversion énergétique et son expertise de l’intégration de systèmes, Delta développe des solutions intelligentes susceptibles d’optimiser l’adoption du photovoltaïque et le stockage de l’énergie. Non seulement Delta soutient la forte tendance qui encourage le passage d’une fourniture centralisée de l’énergie aux installations décentralisées d’énergie renouvelable, mais contribue à la réalisation d’économies d’énergie et la fourniture d’énergie plus fiable et plus écologique.

Du 31 mai au 2 juin, tout au long du salon Intersolar Europe 2017 de Munich, Delta sera présent sur le stand 140, hall B3.

