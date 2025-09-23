Un premier semestre historique pour Enerfip et le financement participatif de la transition Ã©nergÃ©tique

A lâ€™occasion de la publication par Forvis Mazars du baromÃ¨tre du crowdfunding pour le 1er semestre 2025, Enerfip, premiÃ¨re plateforme franÃ§aise et europÃ©enne d’investissement en faveur de la transition Ã©nergÃ©tique, publie son premier baromÃ¨tre. Avec une croissance de +38% versus le 1er semestre 2024, Enerfip brilleâ€¦

Dans le secteur des Ã©nergies renouvelables qui enregistre un montant global levÃ© de 159,5 Mâ‚¬, en progression de 7% par rapport au 1er semestre 2024, les chiffres publiÃ©s par Enerfip confirment cette tendance. Avec plus de 84 millions dâ€™euros levÃ©s en six mois, soit plus de 50% du montant total, ce baromÃ¨tre met en lumiÃ¨re lâ€™engouement croissant des citoyens pour des projets Ã impact positif, et la montÃ©e en puissance de certaines filiÃ¨res clÃ©s dans la transition Ã©nergÃ©tique.

Une croissance solide et continue

Avec une croissance de +38 % par rapport au premier semestre 2024, Enerfip Ã©tablit un nouveau record et confirme son rÃ´le moteur dans le financement citoyen de la transition Ã©nergÃ©tique. PortÃ©e par un portefeuille de projets trÃ¨s largement orientÃ© vers les Ã©nergies renouvelables, la plateforme affiche un rendement net moyen de 7,92 %, tout en maintenant un niveau de risque extrÃªmement faible. Entre janvier et juin 2025, Enerfip a levÃ© plus de 84 millions dâ€™euros auprÃ¨s des investisseurs particuliers pour financer 67 projets, soit une hausse des volumes collectÃ©s de 38 % par rapport Ã la mÃªme pÃ©riode en 2024. Ces rÃ©sultats traduisent lâ€™intÃ©rÃªt croissant des FranÃ§ais pour un placement utile, rÃ©solument tournÃ© vers lâ€™avenir, transparent et engagÃ© et ce malgrÃ© le discours culpabilisant de certaines figures politiques Ã l’encontre des EnR. Les projets soutenus par Enerfip sont trÃ¨s majoritairement orientÃ©s vers les Ã©nergies renouvelables, qui reprÃ©sentent 90 % des financements du semestre. Les particuliers ont ainsi permis la concrÃ©tisation de projets solaires, Ã©oliens, hydrauliques ou biomasse Ã travers le territoire national, ainsi quâ€™en Europe. Cette orientation reflÃ¨te la volontÃ© des investisseurs dâ€™agir concrÃ¨tement en faveur de la transition Ã©nergÃ©tique, en flÃ©chant leur Ã©pargne vers des projets durables, Ã la fois rentables et bÃ©nÃ©fiques pour le climat.

Une prÃ©sence renforcÃ©e sur l’ensemble du territoire

La dynamique dâ€™Enerfip repose aussi sur un maillage rÃ©gional fort, reflet de la volontÃ© des citoyens dâ€™agir localement pour la transition Ã©nergÃ©tique. Si lâ€™ensemble du territoire est concernÃ©, certaines rÃ©gions se dÃ©marquent tant par le nombre dâ€™investisseurs que par les montants levÃ©s ou la diversitÃ© des projets financÃ©s. Les rÃ©gions Occitanie (18,8 Mâ‚¬), ÃŽle-de-France (17,7 Mâ‚¬) et Auvergne-RhÃ´ne-Alpes (16,7 Mâ‚¬) concentrent Ã elles seules plus de 60 % des investissements du semestre, illustrant une mobilisation citoyenne exceptionnelle. La Nouvelle-Aquitaine (10,8 Mâ‚¬) et la Provence-Alpes-CÃ´te dâ€™Azur (5,5 Mâ‚¬) viennent quant Ã elles complÃ©ter le top 5. En nombre dâ€™investisseurs, lâ€™ÃŽle-de-France arrive en tÃªte avec 8 429 contributeurs, suivie de prÃ¨s par lâ€™Occitanie (7 507) et Auvergne-RhÃ´ne-Alpes (6 905). Ce trio reprÃ©sente plus de la moitiÃ© de la communautÃ© Enerfip en France. Certaines rÃ©gions, bien que moins peuplÃ©es, affichent un ticket moyen par investisseur particuliÃ¨rement Ã©levÃ©, Ã lâ€™image de La RÃ©union, oÃ¹ lâ€™investissement moyen dÃ©passe 15 000 euros, ou encore des Pays de la Loire et de lâ€™Occitanie, qui enregistrent des tickets autour de 11 000 Ã 12 000 euros. Ces disparitÃ©s traduisent une implication parfois plus intensive dans des zones moins reprÃ©sentÃ©es en volume.

Un modÃ¨le de confiance plÃ©biscitÃ© par les citoyens

La performance financiÃ¨re sâ€™accompagne dâ€™une excellente maÃ®trise du risque avec, Ã date, 0,1% de taux de risque constatÃ©. Cet indicateur confirme la soliditÃ© du modÃ¨le Enerfip, fondÃ© sur une sÃ©lection rigoureuse des projets, une expertise technique approfondie et un accompagnement continu des porteurs tout au long du financement. Julien Hostache, cofondateur dâ€™Enerfip, souligne : Â« Nous observons une Ã©volution profonde et durable des comportements dâ€™Ã©pargne. De plus en plus de citoyens ne se contentent plus de chercher du rendement : ils veulent que leur argent serve une cause quâ€™ils et elles dÃ©fendent. En soutenant des projets concrets, locaux et tournÃ©s vers lâ€™avenir, ils deviennent des acteurs Ã part entiÃ¨re de la transition Ã©nergÃ©tique. Le financement participatif leur offre une double opportunitÃ© : donner du sens Ã leur Ã©pargne tout en conservant une rÃ©elle maÃ®trise sur leur investissement via des rendements performants. Â»