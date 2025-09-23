Nouveau rapport PVPS de l’AIE : Â« DÃ©fis associÃ©s Ã  l’entrÃ©e sur le marchÃ© du photovoltaÃ¯que intÃ©grÃ© aux vÃ©hicules Â»

L’AIE PVPS a publiÃ© un nouveau rapport dans le cadre de la tÃ¢che 17, Â« DÃ©fis associÃ©s Ã l’entrÃ©e sur le marchÃ© du PV intÃ©grÃ© aux vÃ©hicules (VIPV) Â». La publication explore les obstacles et les opportunitÃ©s liÃ©s Ã l’intÃ©gration directe de modules photovoltaÃ¯ques sur les vÃ©hicules et analyse ce qu’il faudra pour que VIPV passe d’applications de niche Ã un marchÃ© plus large du transport.

Au cours des derniÃ¨res dÃ©cennies, VIPV a fascinÃ© les ingÃ©nieurs et les pionniers, des voitures et bateaux solaires aux avions. Alors que les progrÃ¨s rapides de l’efficacitÃ© photovoltaÃ¯que et la baisse des coÃ»ts, ainsi que les progrÃ¨s des batteries au lithium, ont crÃ©Ã© un nouvel Ã©lan pour la mobilitÃ© Ã©lectrique, l’introduction rÃ©ussie du VIPV sur le marchÃ© de masse reste complexe.

Le rapport examine l’histoire du VIPV, les leÃ§ons tirÃ©es des premiers succÃ¨s et Ã©checs, et applique des thÃ©ories de l’innovation Ã©tablies telles que la diffusion de l’innovation et le franchissement du gouffre aux dÃ©veloppements actuels du VIPV. Il identifie Ã la fois les obstacles et les pistes Ã suivre pour un dÃ©ploiement plus large. Les principales constatations sont les suivantes :

L’avantage pour le client est dÃ©cisif : pour que VIPV rÃ©ussisse, il faut dÃ©montrer des avantages Ã©vidents par rapport aux technologies concurrentes, qu’il s’agisse de coÃ»t, de commoditÃ© ou de valeur unique.

Il est difficile de pÃ©nÃ©trer le marchÃ© de masse : les tentatives passÃ©es n’ont souvent pas rÃ©ussi Ã dÃ©passer les Ã©tapes de l’innovation et de l’adoption prÃ©coce en raison des coÃ»ts Ã©levÃ©s, des dÃ©fis techniques et des avantages insuffisants pour les clients.

Les marchÃ©s de niche offrent des opportunitÃ©s : des applications telles que les camions, les autobus, les vÃ©hicules rÃ©crÃ©atifs et les bateaux peuvent constituer des marchÃ©s prÃ©coces rentables pour le VIPV.

Cellules photovoltaÃ¯ques Ã haut rendement comme moteur : le VIPV peut Ãªtre un dÃ©bouchÃ© pour des cellules solaires de pointe dÃ©passant 30 % d’efficacitÃ©, oÃ¹ les clients peuvent accepter une prime.

L’intÃ©gration avec des tendances plus larges : les vÃ©hicules Ã©lectriques bidirectionnels, les abris de voiture solaires et les installations photovoltaÃ¯ques domestiques crÃ©ent des synergies qui peuvent renforcer les arguments en faveur du VIPV.

iea-pvps.org/key-topics/t17-challenges-market-entry-vipv-2025/