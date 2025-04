Un PPA entre la SNCF Energie et JP Energie Environnement pour faire rouler les trains Ã  lâ€™Ã©lectricitÃ© verte, dâ€™origine photovoltaÃ¯que

SNCF Energie, filiale de SNCF Voyageurs, et JP Energie Environnement (JPee) annoncent avoir signé le 1er avril dernier un contrat d’achat direct d’électricité renouvelable (Corporate Power Purchase Agreement) d’une durée de 20 ans. A travers cet engagement de long terme, JP Energie Environnement fournira à SNCF Energie environ 32,4 gigawatts heure (GWh) d’électricité renouvelable par an. Un engagement dans la durée pour se prémunir de la volatilité du marché de l’électricité et financer la transition énergétique !

Le contrat d’achat de long terme noué entre SNCF Energie et JP Energie Environnement porte sur deux tranches de la centrale solaire de la Brande des Grands Cours à Arpheuilles, dans le Cher, dont la construction a débuté en 2023 pour une mise en service effective depuis septembre 2024. Ce contrat permet ainsi à SNCF Voyageurs de rendre son coût d’approvisionnement en électricité moins dépendant de la volatilité des prix de marché. Et en complément, SNCF Voyageurs évitera grâce à ce contrat l’émission de 1105 tonnes de CO2eq chaque année.

Les deux tranches de la nouvelle centrale solaire produisent l’équivalent de la consommation annuelle des trains TER entre Paris – Bourges et Paris – Orléans

Situées dans le département du Cher, les deux tranches de cette centrale développée par JP Energie Environnement offrent une puissance installée de 27 mégawatts (MW). Elles produiront environ 32,4 GWh d’électricité par an. Pour SNCF Voyageurs, cette production d’électricité équivaut aux besoins électriques annuels des trains circulant sur les relations Paris – Bourges et Paris – Orleans. La production d’électricité renouvelable de la centrale de la Brande des Grands Cours contribue à la transition énergétique de la France et à la lutte contre le changement climatique.

JPee illustre aux côtés du groupe SNCF sa capacite a accompagner les entreprises dans la transformation énergétique des usages

Depuis sa création en 2004, JP Energie Environnement assoit sa position de producteur d’électricité engagé dans la transformation énergétique française. En signant ce nouveau CPPA, le producteur indépendant d’énergies renouvelables s’assure du financement et de la rentabilisation de ses installations, tout en confirmant sa compétitivité et sa capacité à répondre aux besoins de long terme des acteurs économiques en électricité verte. Il s’agit du sixième CPPA conclu par JPee depuis 2023. « Nous sommes particulièrement fiers de ce contrat de long terme. Il contribue à son échelle à la poursuite des objectifs de transition énergétique du Groupe SNCF, institution emblématique française et acteur clé des mobilités bas carbone. Il conforte aussi notre ambition d’accompagner dans la durée et toujours avec la même agilité, les entreprises dans leurs approvisionnements énergétiques vertueux. » confie Xavier Nass, PDG de JP Energie Environnement.

SNCF Voyageurs pleinement engagé pour répondre aux enjeux climatiques

Le groupe SNCF poursuit sa politique ambitieuse et volontariste de transition énergétique, tout en étant déjà l’opérateur de transports de passagers et de marchandises le moins émetteur de gaz à effet de serre du secteur de la mobilité en France : il transporte 11 % des passagers et des marchandises en France pour moins de 1 % des émissions de gaz à effet de serre du secteur.

Dans ce cadre, SNCF Voyageurs confirme son ambition d’atteindre 40 à 50 % d’énergies renouvelables – dont 20% issus des contrats « corporate PPA » – dans son mix de consommation d’électricité pour la traction des trains à l’horizon 2026. Pour y parvenir, sa filiale SNCF Energie pilote depuis 2018 le programme « corporate PPA » de SNCF Voyageurs. Avec ce nouveau contrat, ce sont aujourd’hui plus de 740 GWh qui ont été contractualisés. L’objectif de SNCF Voyageurs est de disposer d’une production de 1100 GWh d’électricité d’origine renouvelable issue de cPPA à l’horizon 2027-2028, soit 20% de ses besoins électriques pour la traction de ses trains. « Nous sommes très fiers de ce nouveau contrat signé avec JPee dans un timing serré et contraint : un contrat cPPA est toujours un challenge ! Cette centrale localisée dans le Cher traduit l’engagement environnemental et territorial de SNCF Voyageurs et bien sûr de SNCF Energie. Nous sommes fiers de participer concrètement au développement des énergies renouvelables en France » précise Richard Fécamp, Directeur Général de SNCF Energie chez SNCF Voyageurs.

Cette ambition constitue aussi une réponse concrète aux attentes de plus en plus exprimées par les Autorités Organisatrices des Transports dans leurs cahiers des charges.