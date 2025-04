ManOrga Solar, spÃ©cialiste de structures solaires, participe au salon Intersolar Europe 2025

ManOrga Solar, acteur engagé dans le développement de solutions de support photovoltaïque, annonce sa participation au salon Intersolar Europe 2025. L’entreprise y présentera ses dernières innovations en matière de structures métalliques pour installations photovoltaïques au sol, sur toiture, et en ombrière de parking. Forte d’une expertise de plus de 50 ans dans la conception et la fabrication de solutions de stockage métallique, ManOrga a lancé sa division Solar afin de répondre aux nouveaux enjeux énergétiques et accompagner ses partenaires vers une transition durable et performante.

À découvrir sur le stand ManOrga :

Des structures innovantes pour panneaux solaires

Des solutions clé en main, modulaires et durables

Un accompagnement technique personnalisé, de l’étude au montage

Intersolar est pour ManOrga l’occasion de rencontrer les clients, partenaires et tous les acteurs engagés dans l’énergie solaire, et de partager ses solutions et de contribuer ensemble à la construction d’un avenir énergétique responsable.

Rendez-vous Hall A5– Stand 435