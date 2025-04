ActivitÃ© aÃ©ronautique et Ã©nergie solaire, Ã§a matche !

Après plus d’un an de travaux la centrale solaire de l’aérodrome de Vichy-Charmeil est achevée. Inauguré le 11 avril par Vichy Communauté et le producteur d’énergie solaire Urbasolar, le parc photovoltaïque d’une puissance de 17 MWc a relevé les défis de valorisation de terrains délaissés, en source de production d’énergie verte et d’une cohabitation entre activité aéronautique et panneaux solaires !

Initié par Vichy Communauté, le parc solaire s’étend sur 16 hectares de terrains inutilisés de l’aérodrome de Vichy-Charmeil et produira chaque année près de 21 300 MWh d’énergie décarbonée, l’équivalent de la consommation électrique d’environ 10 000 personnes (hors chauffage), soit environ 40 % de la population de Vichy.

Un projet phare sur un territoire engagé

Cet ouvrage photovoltaïque permet à Vichy Communauté d’œuvrer en faveur de la neutralité carbone, inscrite dans son projet de territoire « AGIR 2035 ». En effet, en produisant des énergies décarbonées localement, le territoire réduit les émissions liées à la consommation et au transport d’énergies fossiles. De plus, il contribue à l’objectif d’autonomie énergétique visant à faire du bassin Vichyssois un Territoire à Énergie Positive (TEPos) d’ici 2050 tout en respectant le cadre de vie des habitants, grâce à son intégration réussie dans le grand paysage, en accord avec le Plan Paysage et Transition Energétique de l’agglomération.

Enfin, le développement des énergies renouvelables locales est mis en avant par le Plan Climat Air Énergie Territorial (PCAET), qui identifie l’énergie solaire photovoltaïque comme le principal potentiel du territoire.

Un défi technologique pour une cohabitation réussie

L’un des principaux défis de ce projet a été de concilier la construction et l’exploitation d’un parc solaire avec l’activité de l’aérodrome de Vichy-Charmeil. Dès le début, Urbasolar a dû intégrer les spécificités de sécurité requises par l’aéronautique pour permettre la réalisation de ce projet. Les équipes ont collaboré avec la Direction générale de l’aviation civile (DGAC), et les usagers de l’aérodrome afin de respecter la réglementation en vigueur et proposer une solution adaptée au site. Les installations situées à moins de 3 km des pistes et des zones de décollage et d’atterrissage ont fait l’objet d’une étude de réverbération obligatoire imposée par la DGAC pour éviter tout phénomène d’éblouissement pouvant gêner les pilotes et le personnel de la tour de contrôle et au sol. Cette étude a permis d’adapter l’orientation des panneaux sur certains secteurs afin d’éviter tout risque d’incapacité. Par ailleurs, en raison de la présence du Plan de Prévention des Risques d’Inondation (PPRI) du Val d’Allier, les structures supportant les panneaux solaires et les postes de transformation et livraison ont été surélevées. Les enjeux environnementaux ont également été pris en compte dans la construction du projet. Des mesures de préservation de la faune et de la flore locales ont été mises en place pendant la phase de travaux et seront maintenues durant toute la phase d’exploitation de la centrale. De plus, une activité d’entretien pastoral est prévue sur le site, pour assurer un entretien vertueux des parcelles. Comme en témoigne l’inauguration de ce parc d’envergure, produire de l’énergie photovoltaïque tout en maintenant l’activité aéronautique est possible, ouvrant ainsi de nouvelles perspectives de valorisation pour des terrains jusqu’ici peu utilisés.