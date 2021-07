Solatech, le professionnalisme dâ€™un distributeur expert au service de SolaxPower

Solatech, distributeur spécialisé dans les technologies d’onduleurs et systèmes photovoltaïques, vient de signer un partenariat privilégié avec le fabricant d’onduleurs SolaxPower, un des leaders mondiaux, devenant son représentant exclusif et officiel dans l’Hexagone. Ce partenariat s’inscrit comme une volonté de SolaxPower de se développer et de se faire connaitre en France autant qu’elle l’est déjà à travers le monde, notamment en Grande-Bretagne, Allemagne, Australie … Une alliance de raison pour soutenir et accompagner le secteur de l’énergie photovoltaïque en France !

Installé à Lormont à quelques encablures de Bordeaux dans un local de plus de 400 m² doté d’un show-room, le distributeur Solatech représente depuis un peu moins de deux ans le fabricant chinois SolaxPower en France. Avec la récente signature d’un partenariat privilégié, Solatech passe la vitesse supérieure dans la promotion et la distribution des produits SolaxPower. Une volonté forte du siège de SolaxPower de s’organiser et de se structurer en France pour répondre dans les meilleures conditions aux clients professionnels. Et le message est clair.

Solatech a mis les moyens pour séduire les installateurs garantissant un SAV 100% en France et en français pour les produits SolaxPower ainsi qu’un service client disponible avec des équipes dédiées. « Nous promettons une réponse rapide et un support technique et commercial réactif de grande qualité. Pour répondre aux besoins des professionnels, des formations aux systèmes solaires seront également proposées pour un accompagnement complet sur le plan technique » précise Lahsen Daif, directeur commercial de Solatech.

SolaxPower, objectif : acteur principal mondial de l’énergie solaire

Tout au long de ces dix dernières années, SolaxPower est devenu un acteur majeur dans le domaine des onduleurs photovoltaïques dans le monde. Le groupe dispose ainsi d’une reconnaissance commerciale forte en Chine, en Australie, en Grande-Bretagne, en Allemagne, en Italie ou encore en Espagne. Pour l’heure, la France demeure un marché qui s’éveille doucement, mais SolaxPower entend bien réveiller celui-ci, très prometteur, grâce à l’expertise et la motivation des équipes de Solatech. Sur les plans technologiques et stratégiques, SolaxPower a placé l’innovation au centre de sa stratégie d’entreprise comptant plus de 200 collaborateurs au sein de son département Recherche & Développement. Son usine de production de capacité de plus de 6GW propose des produits pour tous types de projets, du petit site isolé aux plus grandes centrales solaires au sol en passant par le résidentiel en autoconsommation avec ou sans stockage avec ou sans backup. C’est d’ailleurs dans ce segment du résidentiel que Solatech va particulièrement cibler ses efforts pour le marché français. Avec un objectif : plus de 2 MW par an à partir de 2022.

Une nouvelle gamme d’onduleurs SolaxPower couplés à des batteries

Solatech peaufine ainsi la préparation de kits de 3 à 9 kWc clé en main. « Nous avons des accords avec de nombreux fabricants de panneaux solaires photovoltaïques comme Jinko Solar par exemple. Nous avons également beaucoup avancé sur l’intégration via des partenaires comme Esdec ou K2 System avec des ETN en cours ou déjà en place. Nous disposons de tout le matériel nécessaire. Nous sommes prêts à attaquer le marché avec des kits références en adéquation avec, l’arrêté solaire du 9 mai 2017 et les exigences réglementaires, au rapport qualité-prix très pertinents » poursuit Lahsen Daif. Solatech est également en mesure de proposer en exclusivité une nouvelle gamme d’onduleurs couplés à des batteries et un compteur de monitoring, un système tout-en-un, très facile à installer en à peine plus de trente minutes de temps par une seule personne. Les batteries lithium-ion SolaxPower assureraient jusqu’à 6 000 cycles. Elles sont garanties dix ans. « Ce système d’onduleur + batterie représente certes une niche, mais cette niche est amenée à se développer pour une optimisation de l’autoconsommation qui se généralise en résidentiel mais aussi avec les hausses à venir de l’électricité » précise Lahsen Daif. Détail important à l’heure actuelle : le stock européen de SolaxPower est situé au Pays-Bas pour des livraisons ultra rapides en France. Un atout supplémentaire pour Solatech de faire de SolaxPower un acteur incontournable apte à soutenir et à accompagner le secteur de l’énergie photovoltaïque en France.

Encadré

La solution d’onduleur de batterie résidentiel tout-en-un de SolaxPower

Le fabricant SolaxPower a dévoilé une nouvelle série de systèmes de stockage hybrides résidentiels qui intègrent sa propre technologie d’onduleur et des ensembles de batteries triple puissance. La solution d’onduleur de batterie résidentielle tout-en-un, appelée X-ESS G4, est équipée d’onduleurs de la série X-1 Hybrid G4, qui comprend cinq appareils différents avec une puissance d’entrée maximale (CC) allant de 4,5 à 10 kW et une tension continue maximale de 600 V. Leur poids varie de 22 à 23 kg avec un système de refroidissement à air pulsé. La solution hybride intègre également la batterie Triple Power 3.0 du fabricant, disponible en quatre appareils différents avec des capacités de stockage allant de 3,1 à 12,3 kWh. Le poids de chaque batterie est de 33 kg. Les dimensions de chaque unité sont de 482x174x148mm. Les appareils, qui utilisent tous du LiFePO4 comme matériau de cathode, ont une tension nominale comprise entre 102,4 V et 409,6 V et un rendement aller-retour de la batterie de 95 %. Le fabricant SOLA SolaxPower affirme qu’il ne faut qu’une heure pour charger complètement la batterie car une fonction de charge rapide est incluse. Cette nouvelle batterie est classée IP 67 et elle est complètement protégée contre la poussière et la pluie.

Solatech met un point d’orgue sur son support technique aux professionnels, car l’accompagnement de ses clients reste une priorité de tous les instants de son activité en lien avec SolaxPower. Solatech propose des services associés à cette démarche comme par exemple, la formation et l’accompagnement de l’installateur sur son premier chantier.