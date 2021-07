Un nouvel emplacement pour lâ€™agence Tecsol de Strasbourg

Depuis plus de vingt ans, Tecsol et l’Alsace ont tissé des liens forts, concrétisés par une multitude de réalisations solaires thermiques notamment dans les logements sociaux de la capitale Strasbourg mais aussi par de nombreuses implantations de centrales photovoltaïques. Pour affirmer ce partenariat fait de confiance et de proximité, l’agence de Tecsol s’installe sur le magnifique quai Koch qui jouit d’une situation exceptionnelle, à la limite entre la ville nouvelle (Neustadt) et le vieux Strasbourg (Krutenau). A la croisée des chemins de la modernité et du patrimoine, Tecsol a posé ses valises dans le Grand Est. Une Région aux fortes ambitions solaires, pour faire aussi oublier les atomes de Fessenheim !