Plein Soleil nÂ°72 est sorti : une lecture de plage sous le soleil exactement

L’édition estivale du magazine Plein Soleil vient de sortir. Pour toit connaître de l’actualité du solaire en France et à l’International. Une large place est dédiée à la en œuvre de la révision des contrats PV 2006-2011 voulue par le gouvernement et qui laisse la profession entre stupeur et incompréhension. A suivre, la passionnante interview de Daniel Mugnier, ingénieur au BE Tecsol et nouveau président de IAE PVPS qui estime que « l’énergie solaire devra permettre de réconcilier le monde de demain avec l’énergie ». Le dossier est consacré à l’autoconsommation collective au travers la présentation d’une série de sites pilotes qui fleurissent dans l’Hexagone. A noter un reportage sur Solatech, le professionnalisme d’un distributeur expert au service de l’industriel chinois SolaxPower. Le solaire citoyen n’est pas laissé pour compte avec la coopérative Enercitif à Paris ! Sans oublier une enquête consacrée au nouveau rapport mondial REN21 sur les énergies renouvelables qui révèle un écart alarmant entre les objectifs et les actes. Côté solaire thermique, l’heure est venue d’écologiser l’approvisionnement grâce à la chaleur solaire notamment via des projets de couplage d’EnR solaire-Géothermie, à l’instar de ce qui se fait à Annecy à travers le partenariat Storengy/Ville d’Annecy (74). Et pleins d’autres infos solaires encore…