BayWa r.e. met en service les deux plus importantes centrales solaires flottantes dâ€™Europe

BayWa r.e., via sa filiale néerlandaise GroenLeven, vient de mettre en service deux nouveaux parcs solaires flottants aux Pays-Bas. Le parc Sellingen de 41,1 MWc et le parc Uivermeertjes de 29,8 MWc sont désormais les deux parcs photovoltaïques flottants les plus importants d’Europe. Ils généreront l’équivalent de la consommation électrique de 20 000 foyers. En troisième position, se trouve un autre parc solaire flottant appartenant à BayWa r.e. : le parc Bomhofsplas d’une capacité de 27,4 MWc. Chez BayWare r.e., le solaire flottant a le vent en poupe !

Avec la récente finalisation de ces deux nouveaux projets, l’ensemble du parc solaire flottant de BayWa r.e. compte aujourd’hui un total de 11 projets, représentant plus de 180 MW d’énergie verte et plus de 300 000 panneaux solaires flottants ; ce qui renforce la position de leader de BayWa r.e. sur le marché du photovoltaïque flottant en dehors de la Chine.

180 MW raccordés

Pour Benedikt Ortmann, Directeur des projets solaires au sein de BayWa r.e. : « Pour atteindre les objectifs climatiques de cette décennie décisive, nous devons augmenter la part des énergies renouvelables dans la production totale d’électricité - et le photovoltaïque flottant est un atout majeur pour y arriver. Notre expertise et notre technologie primée ont fait de BayWa r.e. un acteur clé sur le marché du photovoltaïque flottant. Nous sommes ravis de continuer à élargir notre portefeuille et de tirer parti des avantages locaux, environnementaux et durables de cette technologie. »

Plans d’eau artificiels

Le photovoltaïque flottant peut contribuer de manière significative à la transition énergétique par la valorisation de plans d’eau inutilisés, sans entrer en concurrence avec l’exploitation de terres. Les centrales de Sellingen et Uivermeertjes sont toutes deux bâties sur d’anciens lacs servant à l’extraction de sables. Pour veiller à ce que les parcs solaires flottants s’intègrent dans le paysage, BayWa r.e. et GroenLeven ont travaillé main dans la main avec les communautés locales. Des fonds ont été créés dans les deux régions pour promouvoir les activités et les investissements locaux en faveur du développement durable. Les centrales de Sellingen et Uivermeertjes ont été conçues pour avoir un impact minime sur l’écologie et la biodiversité environnantes. Ces deux parcs solaires flottants ont été construits sur la partie la plus profonde des lacs, afin de protéger la faune et la flore des rives.

Pour un développement responsable des parcs solaires flottants

Des études récentes, menées par l’Université des sciences appliquées de Hanze et des recherches du Buro Bakker/AKTB, ces parcs n’ont relevé aucun impact négatif sur l’environnement avoisinant ces installations. Pour Toni Weigl, Chef de produit – Photovoltaïque Flottant chez BayWa r.e. Solar Projects : «Faire en sorte que nos projets de parcs photovoltaïques flottants bénéficient à la communauté locale et n’aient pas d’impacts négatifs sur l’environnement proche est essentiel. Le soutien local pour ces deux projets, ainsi que la surveillance environnementale continue que nous menons sur place, sont au cœur de notre engagement en faveur d’un développement responsable des parcs photovoltaïques flottants. »