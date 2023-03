Un nouveau projet de LONGi accueillent les pollinisateurs et soutient la biodiversitÃ© au Danemark

L’inclusion d’une prairie pour les abeilles et autres pollinisateurs régionaux dans le cadre d’une centrale photovoltaïque de 34 MW au Danemark souligne la volonté élargie de LONGi de tenir ses promesses en matière de respect des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG). Une info qui devrait faire le buzz en matière de biodiversité !

La centrale solaire de 34 MW, située à l’ouest de Copenhague, dans la région de Sjælland, met en évidence le potentiel de la production d’énergie propre pour soutenir la biodiversité. Pendant sa construction, une bande de terrain inutilisée entre les panneaux et un terrain voisin a été transformée en une prairie de fleurs sauvages florissante. Ces fleurs sauvages nourrissent les pollinisateurs indispensables à la pollinisation non seulement des plantes qui servent à alimenter la vie animale locale, mais aussi des cultures régionales. Avec 61 % de son territoire consacré à l’agriculture, le Danemark bénéficie tout particulièrement de la synergie entre ces projets d’énergie propre et la biodiversité. Lors de la COP14 parrainée par les Nations Unies pour « la préservation de la biodiversité et le développement durable des plantes des zones humides » en novembre dernier, Ni Jiujian, représentant de LONGi, s’est exprimé particulièrement sur la synergie entre les initiatives en faveur du photovoltaïque et de la biodiversité, soulignant l’importance des centrales solaires construites dans les zones à la végétation clairsemée pour servir d’habitat aux organismes pollinisés et favoriser ainsi la croissance et la reproduction des espèces végétales locales ainsi que des animaux qui en dépendent.

Amélioration de la biodiversité

Gulnara Abdullina, Vice President Europe (Utility) de LONGi, a insisté sur le fait que l’entreprise fabrique ses panneaux solaires en utilisant 40 % d’énergie renouvelable et qu’elle prévoit d’atteindre 100 % d’ici 2030 : « Ce projet dans la région de Sjælland donne la priorité à la production d’énergie propre, ainsi qu’à d’autres impacts environnementaux positifs tels que l’amélioration de la biodiversité. Dans le même temps, cependant, il est important qu’en tant qu’acteur majeur de la chaîne d’approvisionnement PV, nous nous engagions à réduire nos émissions. »

Pour mener à bien un tel projet d’énergie propre, un partenaire financier stable et un ou plusieurs gestionnaires de réseau sont nécessaires. Ceux-ci exigent toujours la promesse d’une production d’énergie fiable, pas uniquement d’atteindre des objectifs environnementaux plus larges. La bancabilité et la fiabilité de LONGi aux yeux des investisseurs, des partenaires PPA et des banques de financement ont été citées comme éléments clés dans la sélection de ces panneaux pour cette centrale. LONGi a été le premier et est l’un des trois seuls fabricants actuels de panneaux solaires à obtenir la note AAA du palmarès PV ModuleTech Bankability Ranking.