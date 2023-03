Neoen confirme ses objectifs pour 2025 et projette dâ€™atteindre une capacitÃ© installÃ©e de 20 GW Ã  lâ€™horizon 2030

Neoen vient de présenter un point d’étape à mi-parcours de sa feuille de route stratégique à l’horizon 2025. Le groupe attend une croissance particulièrement soutenue, en ligne avec l’objectif affiché en mars 2021 d’atteindre au moins 10 GW d’actifs en opération ou en construction à fin 2025. Et l’ambition de franchir le cap des 20 GW cinq ans plus tard!

Dans un contexte global d’accélération des énergies renouvelables, Neoen a démontré sa capacité à identifier et développer un vivier toujours plus important de nouveaux projets. Grâce au savoir-faire et au travail de ses équipes, ce sont 5,4 GW de nouveaux projets qui sont venus enrichir en 2022 son portefeuille en stade de développement avancé (advanced pipeline). Celui-ci atteignait 11,9 GW fin 2022, dont 2,0 GW de projets tender-ready, auxquels s’ajoutent plus de 10 GW de projets en stade de développement préliminaire (early stage).

La très forte augmentation de la taille du portefeuille de futurs projets conjuguée à l’efficacité avec laquelle les équipes de Neoen réussissent à convertir ce pipeline en projets sécurisés (plus de 1,3 GW en 2022), confortent le Groupe dans son ambition d’atteindre le rythme d’au moins 2 GW de nouveaux projets remportés par an à compter de l’année 2025.

Neoen a également fait la preuve de son dynamisme opérationnel, à la fois par le lancement de nouvelles constructions et par de nouvelles mises en service. Au cours du seul exercice 2022, ce sont ainsi plus de 1,1 GW de nouveaux actifs que Neoen a mis en construction.

Cette solide dynamique permet à Neoen de confirmer l’objectif présenté en mars 2021 consistant à atteindre d’ici fin 2025 une capacité en opération ou en construction d’au moins 10 GW (contre 4,1 GW à fin 2020 et 6,6 GW à fin 2022). En se projetant à l’horizon 2030, Neoen a la conviction de pouvoir franchir le seuil des 20 GW en opération ou en construction.

Neoen confirme son ancrage géographique, sa capacité à remporter des appels d’offres publics et des contrats privés ainsi que son accélération dans le stockage

Neoen entend poursuivre son développement à travers trois axes :

Le renforcement de sa position dans les géographies existantes à travers le déploiement de ses trois technologies (solaire, éolien, stockage)Pour atteindre progressivement un rythme de 2 GW de nouveaux projets remportés par an à compter de 2025, Neoen compte poursuivre sa stratégie de développement en se concentrant sur les pays dans lequel le Groupe occupe déjà une position de leader tels que l’Australie, la France ou la Finlande, sur des pays dans lesquels il est déjà présent, tels que l’Irlande ou le Portugal, ou encore des pays dans lesquels il a lancé en 2022 la construction de ses premiers actifs, à savoir le Canada et la Suède. A cela s’ajoutent de nouveaux pays disposant d’un important potentiel et dans lesquels Neoen a commencé à développer des projets tels que l’Italie, l’Equateur ou prochainement l’Allemagne.

L’élargissement de sa base de clients à travers la signature d’un plus grand nombre de Corporate PPAs Le marché des énergies renouvelables devrait continuer d’être porté par l’intérêt grandissant des entreprises et autres acteurs privés pour nouer des contrats d’achat d’électricité leur permettant de verdir leur mix énergétique et sécuriser leur approvisionnement. Comme en témoignent les nombreux contrats de type Corporate PPAs remportés par le Groupe au cours des dernières années, Neoen a démontré sa capacité à proposer des prix compétitifs et des offres innovantes. Ces succès reposent notamment sur le fait que Neoen est capable d’associer sa production d’énergie solaire ou éolienne aux capacités de stockage de ses batteries et à son expertise en energy management. Au-delà du dynamisme attendu du marché des Corporate PPAs, Neoen restera bien entendu très actif vis-à-vis de ses autres contreparties, qu’il s’agisse notamment des gouvernements, des opérateurs de réseaux ou des utilities.

L’intensification de ses investissements dans le stockage afin d’étendre la palette des services à valeur ajoutée proposésFin 2022, le Groupe disposait d’une puissance de stockage installée de 1,1 GW2, avec 16 actifs en opération ou en construction. Neoen a l’intention d’augmenter son parc de batteries tout en allongeant la durée de stockage unitaire de ses nouvelles batteries pour tendre vers 2 heures (c’est-à-dire 2 MWh par MW), alors que le Groupe avait initialement prévu de continuer à installer des batteries dotées d’une capacité de stockage d’1 heure à 1 heure et demie. Cette augmentation de la durée de stockage de ses futures batteries, conjuguée à son expertise en energy management principalement déployée aujourd’hui en Australie et en Europe , permettra à Neoen de proposer, pour chaque nouvelle batterie, une palette plus large de services à valeur ajoutée. La structuration du premier contrat baseload de Neoen en 2022, conclu avec le groupe minier australien BHP, illustre la capacité de Neoen à intégrer ses différents actifs dans une même offre et à en optimiser la valeur.

Neoen maintient ses objectifs de rentabilité et de création de valeur

Lors des réponses à des appels d’offres gouvernementaux ou privés, ou encore dans le cadre de négociations de gré à gré, Neoen maintient ses objectifs de taux de rentabilité interne (TRI), soit 7,5% (+/ 150 bp) en Europe, 8,5% (+/- 150 bp) en Australie et dans les autres pays de l’OCDE, et supérieurs à 10% dans les pays non-membres de l’OCDE. L’augmentation des prix de vente de l’électricité, portée par les conditions de marché et les offres à valeur ajoutée proposées par Neoen, permet de compenser l’augmentation des coûts de construction, d’opération et de financement observée depuis 2021.

Le modèle « develop-to-own » sur lequel s’est appuyé Neoen depuis sa création continuera d’être le fondement de sa stratégie. Ce modèle lui procure un fort avantage concurrentiel dans le cadre des appels d’offre auxquels il participe, lui permet de garantir la qualité et la performance de ses actifs sur le long terme, de créer de la valeur sur toute la durée du cycle des projets, de maîtriser le rapport risque / rendement et, enfin, de sécuriser les terrains au-delà de la durée de vie des actifs en vue d’envisager, le cas échéant, leur repowering.

Comme indiqué lors de son Capital Markets Day en mars 2021, Neoen continuera de saisir de manière régulière des opportunités de cession totale ou majoritaire (farm-down) de projets ou d’actifs issus de son portefeuille sécurisé. Cette politique de farm-down permet à Neoen de cristalliser la valeur créée dans le développement de ses projets. Ces opérations renforcent les capacités financières de Neoen pour contribuer au financement de la construction de ses actifs. La politique de farm-down sera mise en oeuvre dans le respect d’un volume de projets cédés qui ne dépassera pas 15% à la fois de la croissance annuelle brute de son portefeuille sécurisé et de la contribution à l’EBITDA ajusté en 2023, puis 20% sur la période 2024-2025.

Il est précisé que dans le cadre de sa politique de farm-down, Neoen continuera, dans certains cas, à mettre en oeuvre une option de rachat au bout de 30 ans afin de bénéficier le cas échéant du potentiel de repowering de ces actifs, Neoen ayant généralement sécurisé les droits fonciers sur de très longues durées. Cela a ainsi été le cas des parcs éoliens du Berger et des Beaux Monts, qui ont fait l’objet d’opérations de farm-down en 2021, ou encore de Saint-Sauvant en 2022. Neoen a en effet conservé une détention minoritaire au sein de ces trois actifs et continue à en assurer la gestion administrative et opérationnelle, gardant l’option d’en redevenir l’actionnaire majoritaire au bout de 30 ans.

Les investissements projetés sur la période 2021-2025 s’élèvent à environ 6,2 milliards d’euros

Prenant en compte l’augmentation des coûts de construction par MW dans le solaire, l’éolien et le stockage, Neoen prévoit que les investissements relatifs aux projets inclus dans l’objectif de 10 GW s’élèveront à environ 6,2 milliards d’euros sur la période 2021-2025. Ceci représente une hausse de 900 millions d’euros par rapport au plan initialement présenté en mars 2021, dont 150 millions d’euros spécifiquement dédiés au surcoût lié au choix de privilégier des durées de stockage plus élevées par MW pour les futures batteries. Neoen rappelle que cela permettra d’élargir son offre de services proposés, au-delà de ce qui était prévu dans sa feuille de route stratégique présentée en 2021.

Neoen a prévu de conserver une approche globale de financement de projets similaire à celle utilisée jusqu’à présent. Neoen cherchera en effet à continuer d’optimiser la structure de financement de chaque projet selon ses caractéristiques, conjuguant apport en fonds propres et mise en place de dettes projets au niveau des sociétés de projets dédiées, sous forme de dettes seniors sans recours.

En complément des financements de projets, qui resteront la pierre angulaire du financement de sa croissance, le Groupe entend accroître progressivement son recours à de la dette corporate, s’appuyant sur la croissance régulière de sa génération de cash-flow. Ceci contribuera au maintien du coût moyen de la dette à un niveau compétitif. Neoen confirme ainsi son objectif d’un ratio de levier financier supérieur à 70% du capital investi sur une base all-in incluant la totalité de la dette consolidée du Groupe et confirme également son objectif d’un ratio de dette nette sur EBITDA ajusté compris entre 8,0x et 10,0x à fin 2025.

Au-delà du financement par endettement projet ou corporate, la génération de cash-flow provenant des actifs en opération ainsi que les gains en capital issus des opérations de farm-down évoquées ci-dessus contribueront également au financement du programme d’investissements.

Pour ce qui concerne ses besoins en fonds propres, Neoen avait annoncé, en mars 2021, son intention de lever du capital sur la période d’exécution de son plan d’investissement, afin de financer ce dernier tout en conservant une structure de bilan solide. Après avoir réalisé une première augmentation de capital de 600 millions d’euros en avril 2021, l’enveloppe des besoins en fonds propres nécessaires au financement de son programme d’investissement sur la période 2023-2025 est désormais évaluée à un montant de 750 millions d’euros. Celle-ci correspond aux 600 millions d’euros annoncés en 2021 pour financer la deuxième partie du plan d’investissement présenté à cette date, auxquels s’ajoutent 150 millions d’euros pour financer un allongement de la durée unitaire de stockage de ses futures batteries, étant précisé que le financement de celles-ci se fait essentiellement en fonds propres. Comme prévu, Neoen projette ainsi de faire appel au marché dans un calendrier qui sera fonction des conditions de marché et de l’avancée de son plan d’investissement.

Le Groupe se réserve par ailleurs la possibilité de réduire de manière opportuniste son pourcentage de détention dans certains actifs qu’il a vocation à contrôler sur la durée, tout en restant dans le cadre de sa stratégie develop-to-own.