Proparco entre au capital de Nuru, dÃ©veloppeur de mini-rÃ©seaux solaires urbains en RDC

Nuru SASU (Nuru), la société à l’origine du premier réseau solaire photovoltaïque urbain en République démocratique du Congo (RDC), est bien partie pour installer des réseaux hybrides solaires autonomes d’une capacité totale de 13,7 MW d’ici à la mi-2024. Une réussite qui doit beaucoup à de nouvelles sources de financement : le nerf de la guerre !

Nuru a obtenu un financement de 1,5 million USD dans le cadre d’une levée de fonds en titres convertibles avant la clôture de son cycle de financement de série B prévue pour 2023. Proparco, Renewable Energy Performance Platform (REPP), géré par Camco, et E3 Capital, vont ainsi chacun réinvestir 500 000 USD dans Nuru, permettant à l’entreprise de poursuivre ses activités en prévision de la future levée de fonds de série B de 25 millions USD. Ces fonds de Serie B seront investis par un important consortium d’investisseurs internationaux. Ils permettront d’accélérer la mise en œuvre de trois projets stratégiques dans le pays lancés à Goma, Kindu et Bunia, avec une capacité totale de 13,7 MWc.

Accompagner le développement des nouveaux modèles décentralisés d’énergie

Selon la Banque mondiale, environ 19 % de la population de la RDC a aujourd’hui accès à l’électricité, ce qui place ce pays d’Afrique centrale au rang des moins électrifiés au monde. Or, pour ne rien arranger, la production d’électricité du réseau de la RDC provient principalement de centrales hydroélectriques, qui subissent une pression croissante en raison d’un manque de maintenance et des conséquences accrues des épisodes de sécheresse dus au changement climatique. Nuru et ses investisseurs ont pour mission d’accompagner le développement de l’accès à l’énergie tout en diversifiant et en décentralisant le mix énergétique de la RDC, soutenant ainsi l’objectif du Plan stratégique de développement national (PSDN 2019-2023) de la RDC en matière de capacité des énergies renouvelables. Mehdi Tanani, directeur régional Afrique centrale de Proparco se réjouit « de contribuer par cet investissement au déploiement des projets d’électrification portés par Nuru en RDC. Continuer à accompagner le développement des nouveaux modèles décentralisés de distribution d’énergie renouvelable durable, fiable et décarbonée aux côtés de nos partenaires REPP et E3 Capital, dans les villes de RDC où l’accès à l’électricité est un enjeu majeur de développement économique et social correspond parfaitement à la raison d’être de Proparco. Nous sommes très fiers de participer à ce projet. »

Objectif à terme : fournir une énergie renouvelable à 5 millions de personnes en RDC

À ce jour, Nuru a installé une capacité d’exploitation de 1,7 MWc, fournissant à ses clients industriels, artisans, commerces de détail et particuliers non raccordés au réseau, une électricité fiable, abordable et propre via des installations solaires photovoltaïques (avec stockage sur batterie et générateur de secours). En plus des trois projets de développement évoqués, Nuru travaille aussi sur un projet supplémentaire de 35 MWp, qui devrait être mis en service in extenso au cours des trois prochaines années. Une fois ces deux phases achevées, la société fournira un premier accès à une énergie propre à plus de 230 000 personnes ainsi qu’à environ 5 300 entreprises et institutions sociales et publiques, dont la plupart dépendent actuellement de groupes électrogènes diesel pour leur alimentation en électricité. Jonathan Shaw, co-fondateur et PDG de Nuru, a déclaré : « Nuru est ravi d’avoir des partenaires comme REPP, Proparco et E3 Capital qui nous donnent les moyens de fournir un accès à l’énergie qui change la vie dans un environnement extrêmement difficile. REPP, Proparco et E3 Capital ont démontré des engagements tangibles pour aider Nuru à réaliser notre mission de fournir une énergie fiable, abordable et renouvelable à 5 millions de personnes en RD Congo. »