Soleil sur Yvette : Daniel Lincot redonne vie Ã  un projet de couches minces Â« made in France Â»

CrÃ©Ã©e en 2009 par EDF, la start-up Nexcis, Ã©manation de lâ€™IRDEP, spÃ©cialisÃ©e dans les couches minces, connaÃ®tra son apogÃ©e en 2014 avec environ 80 salariÃ©s qui avaient pour ambition de rÃ©volutionner le monde du photovoltaÃ¯que. La chute exponentielle des prix du silicium aura malheureusement raison de lâ€™entreprise en 2015. OubliÃ©e dans un hangar de Rousset (13), la ligne pilote dâ€™Ã©lectrolyse de 20 MW/an jouait la belle endormie. Jusquâ€™Ã ce que le chercheur, un peu fou et surtout passionnÃ©, Daniel Lincot, ne la rachÃ¨te aux enchÃ¨res en 2018. Autour dâ€™un objectifÂ : redonner son lustre Ã cette pÃ©pite technologique franÃ§aise et relancer la filiÃ¨re couche mince Â«Â made in FranceÂ Â».Â Â

Le parcours universitaire et professionnel de Daniel Lincot est brillant. Conciliant en permanence sa passion pour la science et ses aspirations Ã©cologiques et humanistes, ce docteur en physique et chimie, a trouvÃ© dans lâ€™Ã©nergie solaire de quoi satisfaire ses appÃ©tences premiÃ¨res, celles qui fondent les plus belles carriÃ¨res. Il arpentera tout au long de sa vie professionnelle des laboratoires spÃ©cialisÃ©s dans lâ€™Ã©lectrochimie, la physique des solides, la fabrication de cellules solaires ou encore la recherche fondamentale liÃ©e Ã lâ€™Ã©nergie solaire. En 2005, Daniel Lincot et son Ã©quipe sont, avec Olivier Kerrec dâ€™EDF, Ã lâ€™origine de lâ€™aventure de lâ€™IRDEP qui regroupe le CNRS, EDF et Chimie-Paristech, avec la volontÃ© de crÃ©er des passerelles entre la recherche fondamentale solaire, le monde industriel jusquâ€™Ã la sociÃ©tÃ© civile. Â«Â Å’uvrer dans le domaine de lâ€™Ã©nergie solaire, câ€™est comme lutter comme un mÃ©decin contre une maladie, pour sâ€™affranchir des Ã©nergies fossiles qui empoisonnent le climat et menacent lâ€™humanitÃ©Â Â» assure Daniel Lincot.

Â«Â Nexcis avait eu raison trop tÃ´tÂ Â»

Au dÃ©but des annÃ©es 2010, lâ€™IRDEP et le LPICM Ã lâ€™Ecole polytechnique se lancent dans une trÃ¨s grosse opÃ©ration, portÃ©e par le CNRS, lâ€™Ecole Polytechnique, EDF et Total EDF, TotalEnergies et lâ€™Ã©cole Polytechnique, rejoints ensuite par Air Liquide et Horiba, qui aboutira en 2013 Ã la crÃ©ation de lâ€™IPVF (Institut PhotovoltaÃ¯que dâ€™Ile de France) Daniel Lincot devient lâ€™un des mentors de la stratÃ©gie scientifique de lâ€™IPVF, dont il sera le premier directeur scientifique de 2013 Ã 2019. Â«Â Lâ€™idÃ©e Ã©tait de disposer en rÃ©gion parisienne, sur le plateau de Saclay Ã cÃ´tÃ© des grandes Ã©coles et des UniversitÃ©s, dâ€™un navire amiral du solaire PV Ã lâ€™instar de ce dont dispose la rÃ©gion RhÃ´ne-Alpes avec lâ€™INESÂ Â». Câ€™est dans ce cadre hyper stimulant et crÃ©atif, que la start-up Nexcis est crÃ©Ã©e Ã partir des travaux de lâ€™IRDEP, en 2009. Autour dâ€™un objectifÂ : dÃ©velopper des procÃ©dÃ©s de couches minces dans le cadre dâ€™un transfert industriel (avec EDF dans ce cas), ADN de lâ€™IRDEP. Au milieu des annÃ©es 2010, Nexcis est la pÃ©pite franÃ§aise du PV, une start-up star pleine dâ€™avenir installÃ©e dans le Sud de la France. Elle comptera jusquâ€™Ã 80 salariÃ©s. Câ€™est lâ€™Ã©poque oÃ¹ le silicium cristallin sâ€™arrache encore Ã prix dâ€™or et oÃ¹ les couches minces apparaissent comme la solution compÃ©titive dans ce secteur Ã©mergent du PV. En plus de leur coÃ»t intÃ©ressant, ces couches minces disposaient dâ€™atouts essentiels, leur flexibilitÃ© dâ€™usage et leur lÃ©gÃ¨retÃ©. Une vraie rupture technologique dans le monde rigide du wafer en silicium. La chute effrÃ©nÃ©e des tarifs du silicium mettra fin Ã lâ€™aventure. La start-up devient par trop dÃ©ficitaire, elle coule. Â«Â Nexcis avait eu raison trop tÃ´tÂ Â» dÃ©plore Daniel Lincot. Le momentum Ã©tait passÃ©.

Â«Â Il Ã©tait hors de question pour moi de baisser les brasÂ Â»

Suite Ã la liquidation, la ligne pilote, aprÃ¨s son rachat par Crosslux, qui fait malheureusement aussi faillite trois ans aprÃ¨s, sâ€™est donc retrouvÃ©e Ã la vente en 2018. Daniel Lincot a saisi lâ€™occasion. Â«Â A ce tournant de ma vie, Ã lâ€™aube de ma retraite, sâ€™ouvre Ã moi la possibilitÃ© de racheter la ligne pilote de 20 MW de Â Nexcis. Il Ã©tait hors de question pour moi de baisser les bras et de laisser partir ailleurs ou de voir disparaitre le fruit des rÃ©sultats de nombreuses annÃ©es de recherche intensive, un trÃ©sor de technologie couches minces innovant basÃ© sur le process dâ€™Ã©lectrolyse Â» confie Daniel Lincot. Il y consacre alors une partie de lâ€™hÃ©ritage lÃ©guÃ© par sa maman Yvette, et rÃ©ussi grÃ¢ce au soutien de lâ€™UniversitÃ© Paris Sud (maintenant Paris Saclay) et la guidance de Jean-Michel Lourtioz, vice PrÃ©sident ChargÃ© du Patrimoine, Ã la sauver dans des anciens locaux du Laboratoire de lâ€™accÃ©lÃ©rateur linÃ©aire sur les bords de lâ€™Yvette qui seront mis Ã disposition du CNRS et de SOYPV.

Â«Â Les couches minces, câ€™est du PV skin, du textile Ã©nergÃ©tique pour la villeÂ Â»

En mai 2021, avec Jean-Michel Lourtioz qui rejoint lâ€™aventure avec une solide expÃ©rience en physique fondamentale (il est aussi directeur de recherche Ã©mÃ©rite au CNRS et ancien directeur de lâ€™Institut dâ€™Ã©lectronique fondamenatle), les deux retraitÃ©s, papys startupers comme ils aiment Ã se dÃ©finir, se lancent dans la crÃ©ation dâ€™entreprise en fondant la bien nommÃ©e SAS SOY PV, Soleil sur Yvette PhotovoltaÃ¯que. Cela en rÃ©fÃ©rence aux deux Yvettes et Ã tous ces collectifs citoyens qui mettent le soleil dans leurs noms de ville ou de rÃ©gion (Cachan Soleil, Antony Soleil, Chatillon Soleilâ€¦) et agissent de faÃ§on extraordinaire sur le terrain. SOYPV câ€™est aussi Â«Â Je Suis PhotovoltaÃ¯queÂ Â» en franÃ§ais, ce qui a aussi beaucoup de sens pour Daniel Lincot. La vocationÂ de lâ€™entreprise : produire des cellules CIGS, (un composÃ© de cuivre, indium, gallium et sÃ©lÃ©nium), Ã bas coÃ»t via la technologie de revÃªtement dâ€™Ã©lectro-dÃ©pÃ´t sans perte de matiÃ¨re, la ligne de Nexcis en Ã©tendard. Â«Â Je rÃ©alise mon rÃªve celui de crÃ©er une entreprise, de rapprocher la recherche et le terrain et de me lancer dans le grand bain industriel. Câ€™est aussi une faÃ§on de montrer lâ€™exemple et de dire Ã la jeunesse nâ€™ayez pas peur de crÃ©er, dâ€™inventerÂ Â» sâ€™enthousiasme avec beaucoup dâ€™Ã©motion Daniel Lincot. TournÃ©e vers lâ€™avenir, SOYPV, en partenariat avec le CNRS Ã lâ€™IPVF, travaille pour devenir un leader mondial des cellules tandems CIGS-Perovskite sur support ultralÃ©ger et Ã trÃ¨s hauts rendements . Â«Â Les couches minces, câ€™est la possibilitÃ© de Â«Â PV skinÂ Â», de la peau solaire quâ€™on transporte en rouleau et qui octroie lâ€™avantage de la flexibilitÃ© dynamique et de la lÃ©gÃ¨retÃ© au solaire. Comme une voile, une feuille de papier, un vÃªtementâ€¦ Nous travaillons dâ€™ailleurs en grande proximitÃ© avec Alain Janet, fondateur de Solar Cloth pour crÃ©er une filiÃ¨re complÃ¨te en France. Les couches minces câ€™est du BIPV (Building Integration) ou du BAPV (Building Added), ce sont des stores, des faÃ§ades partout dans lâ€™environnement urbain. Le textile Ã©nergÃ©tique pour la ville et lâ€™agivoltaÃ¯que et pourquoi pas demain pour lâ€™aÃ©rien basse et haute altitudeâ€¦Â Â» poursuit Daniel Lincot.

Â«Â Nous avons dÃ©sormais besoin de financements supplÃ©mentaires pour rÃ©aliser ce passage dÃ©finitif vers lâ€™industrieÂ Â»Â

Lâ€™avÃ¨nement de SOY PV est porteur de multiples promesses pour lâ€™industrie photovoltaÃ¯que franÃ§aise. GrÃ¢ce au soutien dÃ©terminant des premiers actionnaires, qui rejoignent SOYPV en 2022, porteurs une grande expÃ©rience industrielle et passionnÃ©s Ã©galement par la transition Ã©nergÃ©tique et le photovoltaÃ¯que, SOYPV prend son envol et peut investir Ã la fois dans les matÃ©riels et le recrutement dâ€™ingÃ©nieurs en CDI (actuellement 4). Un fort soutien vient Ã©galement des pouvoirs publics, avec la BPI (French tech) puis lâ€™ADEME dans le cadre du projet France 2030 en cours avec le CNRS et Solar Cloth sur lâ€™industrialisation des cellules CIGS et les tandems. Â«Â Nous sommes au milieu du guÃ©, Ã la croisÃ©e des chemins et devons dÃ¨s maintenant trouver des financements supplÃ©mentaires importants pour rÃ©aliser ce passage dÃ©finitif vers lâ€™industrieÂ Â» plaide Daniel Lincot qui dÃ©cline le futur calendrier et les ressources attendues pour SOY PV qui pourraient atteindre un Ã plusieurs millions dâ€™euros Â dÃ¨s fin 2026-2027 – Daniel Lincot lance un appel Ã se manifester Ã celles et ceux qui seraient intÃ©ressÃ©s par rejoindre cette phase cruciale de production/commercialisation de premiÃ¨res cellules et modules SOYPV Â«Â made in FranceÂ Â». Â De lâ€™Ã©chelle de quelques MW en mode pilote dâ€™ici 2030, il rÃªve dâ€™aller vers un dÃ©veloppement Ã grande Ã©chelle pour contribuer efficacement Ã la transition Ã©nergÃ©tique et la rÃ©industrialisation de la France et de lâ€™Europe dans le photovoltaÃ¯queâ€¦ A ceux qui veulent connaÃ®tre la suite de lâ€™histoire, la perche est tendue. En hommage Ã YvetteÂ !

Une installation dans le cadre des Quartiers MÃ©tropolitains dâ€™Innovation

Lâ€™an dernier Ã la mÃªme Ã©poque, la start-up Soleil-sur-Yvette PhotovoltaÃ¯que (SOYPV) a inaugurÃ© son voilage photovoltaÃ¯que CIGS dÃ©montable et pliable avec un brevet en cours. Daniel Lincot et Jean-Michel Lourtioz, les co-fondateurs, ont prÃ©sentÃ© leur innovation en matiÃ¨re de panneau photovoltaÃ¯que en prÃ©sence du Vice-PrÃ©sident de la MÃ©tropole du Grand Paris et des reprÃ©sentants de la municipalitÃ©. InstallÃ©e en faÃ§ade de la crÃ¨che municipale dâ€™Aulnay-sous-Bois (Seine-Saint-Denis), ce systÃ¨me unique, dÃ©ployÃ© sur une surface de plus de 10 mÂ², affiche une puissance de 1,25 kilowatt-crÃªte (kWc). Lâ€™installation tÃ©moigne de lâ€™intÃ©rÃªt croissant pour lesÂ panneaux PV souples, lÃ©gers et performantsÂ dans les environnements urbains. Cette installation sâ€™inscrit dans le cadre des Quartiers MÃ©tropolitains dâ€™Innovation, un programme visant Ã promouvoir des solutions durables et adaptÃ©es aux dÃ©fis des villes modernes. AprÃ¨s une premiÃ¨re expÃ©rimentation sur le campus dâ€™Orsay, lâ€™objectif de SOYPV Ã©tait de valider la technologie du panneau repliable. Daniel Lincot a juste le regret de nâ€™avoir pu utiliser encore les modules fabriquÃ©s par son entreprise Ã Aulnay.Â Â« On aurait aimÃ© voir nos cellules en faÃ§ade, mais câ€™Ã©tait encore trop tÃ´t. Nous avons rÃ©alisÃ© lâ€™assemblage avec des modules commerciaux pour illustrer le concept de ces nouveaux systÃ¨mes. Â»Â Dâ€™oÃ¹ lâ€™enjeu de maÃ®triser la connexion Ã©lectrique entre les cellules souples.Â Â« Chaque module est sÃ©parÃ© du suivant par une sÃ©paration dâ€™air avec le filet et une connexion Ã©lectrique se fait par lâ€™intermÃ©diaire dâ€™uneÂ connexion souple. Cette connexion balaie le panneau de haut en bas. Â» Les panneaux amovibles sont pratiques. Ils peuvent Ãªtre repliÃ©s en cas dâ€™intempÃ©rie par exemple. Ce systÃ¨me reliÃ© Ã la mÃ©tÃ©o reste encore Ã programmer, sinon le repliement sur ordre humain fonctionne dÃ©jÃ . DeuxiÃ¨me avantage : il peut fournir temporairement de lâ€™Ã©lectricitÃ© Ã un endroit donnÃ© comme sur un chantier, un concertâ€¦ TroisiÃ¨me avantage : Â lâ€™installation est plus facile, car la structure est simplement fixÃ©e et amovible en surface du bÃ¢timent, un vÃªtement pour le soleil en quelque sorteÂ ! Un concept prometteur pour les futures cellules SOYPV.

