Un nouveau laboratoire commun Ã  lâ€™UniversitÃ© de Montpellier pour repenser les modÃ¨les Ã©conomiques de lâ€™Ã©nergie

Le laboratoire commun de recherche en innovation, modèle d’affaires et stratégie appelé L-RIMAS, a été lancé le 15 janvier 2025 avec le soutien financier de l’Agence Nationale de la Recherche (ANR) pour repenser les modèles économiques autour de l’autoconsommation collective. Né de la collaboration entre la start-up Sween et le pôle management stratégique du laboratoire Montpellier recherche en management (MRM), le L-RIMAS est labellisé par le pôle de compétitivité DERBI. Présentation !

En France, l’autoconsommation collective connaît un développement rapide, portée par la volonté croissante des entreprises et des particuliers de maîtriser leur consommation énergétique. Elle intègre une grande diversité d’acteurs (producteurs, consommateurs, collectivités, institutions, etc.) et permet à plusieurs utilisateurs de partager de l’électricité produite localement.

Un marché de l’autoconsommation collective en mutation : opportunités et défis

Les récentes évolutions réglementaires, telles que la baisse de la rémunération de la vente de surplus ou la disparition de certains tarifs de revente pour les plus petites installations photovoltaïques dans le cadre des obligations d’achats (EDF-OA) (Décret dit « S21 ») ou l’élargissement des puissances et des périmètres autorisés, accélèrent la démocratisation de ce modèle qui ouvre la voie à un usage plus économique et responsable de l’énergie. Quels sont les modèles économiques viables pour les entreprises qui se positionnent sur ce marché ? Comment peuvent-elles tirer parti de cette dynamique ? Le marché de l’énergie reste largement dominé par les opérateurs historiques. Les jeunes entreprises, telles que les start-ups, doivent encore consolider leurs modèles économiques pour s’imposer durablement. Leur défi est donc de passer à l’échelle et de pérenniser leurs innovations en garantissant leur adoption par les utilisateurs.

Un laboratoire commun pour concevoir des stratégies durables pour les start-ups

Dans ce contexte est né le laboratoire commun de recherche en innovation, modèle d’affaires et stratégie (L-RIMAS). Grâce à un financement de l’ANR de plus de 360 000€, il rassemble le laboratoire Montpellier recherche en management (Université de Montpellier) et la start-up Sween. C’est un projet interdisciplinaire unique de 4 ans et demi qui associe les sciences humaines et sociales et l’innovation technologique pour repenser les modèles économiques liés à la transition énergétique. L’ambition du L-RIMAS est de comprendre les spécificités du marché de l’autoconsommation collective et d’accompagner les start-ups du secteur dans la construction de modèles économiques viables et pérennes. Pour cela, des travaux de recherche exploreront les opportunités de partenariats avec les collectivités et les grandes entreprises et les conditions d’acceptation des solutions d’autoconsommation collective. En analysant les freins et les leviers à leur adoption, aussi bien du côté des utilisateurs finaux que de l’ensemble des acteurs de l’écosystème, le L-RIMAS entend proposer des pistes concrètes pour pérenniser ces solutions innovantes. À long terme, le L-RIMAS souhaite élargir son impact et accompagner d’autres start-ups aux caractéristiques similaires vers des modèles industriels durables.