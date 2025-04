BÃ©arn (64) : TotalEnergies annonce le dÃ©marrage des travaux de construction de la centrale solaire au sol dâ€™ARBUS

Dans le cadre de sa stratégie de transition, TotalEnergies s’engage dans la revalorisation de ses anciens sites industriels, notamment en y développant des actifs de production d’électricité renouvelable. C’est ainsi le cas à Arbus (64) où la Compagnie implante une nouvelle centrale photovoltaïque dont les travaux ont débuté dans le courant du mois de mars 2025.

Avec une capacité de 2,9 MWc, la centrale solaire d’Arbus produira l’équivalent de la consommation électrique, hors chauffage, d’environ 2 500 habitants

Située sur un ancien site de production de gaz, la future centrale solaire au sol d’Arbus est un exemple concret d’une conversion doublement vertueuse alliant transition énergétique et retombées économiques pour le territoire.

« La commune d’Arbus ajoute un complément de revenu bienvenu dans son budget »

Pour permettre l’implantation de cette nouvelle activité sur le site, TotalEnergies a mené, via sa filiale RETIA (Réhabilitation Environnementale de Terrains Industriels Anciens) une opération de réhabilitation en retirant tous les ouvrages, installations et canalisations enterrées. Le site a ensuite été rétrocédé à la commune d’Arbus, qui bénéficiera à terme des loyers perçus pour l’exploitation de la centrale solaire. « Avec cette revalorisation d’une friche industrielle en un site de production d’électricité d’origine renouvelable, TotalEnergies contribue une nouvelle fois à la transition énergétique du territoire », a déclaré Jean-Paul Riquet, Directeur Régional TotalEnergies en Nouvelle-Aquitaine. « A l’échelle du Béarn, la Compagnie exploite déjà 63 MWc, soit l’équivalent de la consommation électrique, hors chauffage, de plus de 50 000 Français. Nos équipes travaillent au développement de 8 centrales sur des sites similaires pour un cumul de 17 MWc, dont fait partie le projet d’Arbus ». « L’implantation de cette centrale solaire est une excellente nouvelle. Elle permet à la commune d’Arbus de prendre sa part dans la transition énergétique et d’ajouter un complément de revenu bienvenu dans son budget. », déclare Didier Larrieu, Maire de la commune d’Arbus.

Un projet respectueux de son environnement

Le projet de la centrale solaire d’Arbus s’inscrit dans l’engagement de TotalEnergies à promouvoir des solutions énergétiques durables et respectueuses de l’environnement. La Compagnie a conçu et construit le projet selon la séquence « Éviter, Réduire et Compenser » (ERC) pour minimiser son impact environnemental et maximiser les bénéfices pour la communauté locale.

Éviter : Dès la phase de conception, des mesures ont été prises pour éviter les impacts sur l’environnement. Le site de la centrale a été soigneusement sélectionné pour éviter les zones sensibles et protéger la biodiversité locale comme l’évitement et la mise en défens des mares existantes sur site et de l’habitat du papillon Cuivré des marais.

Réduire : TotalEnergies a mis en place des initiatives pour réduire les atteintes à l’environnement avec par exemple le respect du calendrier écologique en phase travaux, la mise en place d’un suivi écologique en phase chantier et la clôture du site perméable aux passages de la petite faune.

Compenser : Le projet à Arbus n’a pas nécessité de mesures de compensation mais des mesures d’accompagnement seront mises en oeuvre avec un entretien du site compatible avec la présence du Cuivré des marais, la création de refuges pour reptiles et amphibiens ou encore la création d’un habitat favorable au Petit Gravelot, une espèce d’oiseaux limicoles.

Centrale solaire d’Arbus – les chiffres clés