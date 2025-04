Amarenco met le turbo sur le solaire en toitures et au sol

La Caisse d’Epargne CEPAC et BPCE ENERGECO co-arrangent pour Amarenco une dette senior de 188 millions d’€ afin de financer un portefeuille de 479 centrales en toiture et au sol. Un portefeuille d’une puissance cumulée de 124 MWc qui couvrira l’équivalent des besoins en électricité de plus de 65 000 habitants !

Le développeur Amarenco prévoit le déploiement de 479 centrales solaires PV en toiture et au sol d’ici le deuxième semestre 2026. Les projets développés maillent l’ensemble des régions françaises ; en métropole (Nouvelle-Aquitaine, Occitanie, Centre-Val de Loire, Auvergne-Rhône-Alpes, Provence-Alpes-Côte d’Azur) et dans les territoires d’Outre-Mer (Guadeloupe, Martinique, La Réunion, Guyane), confortant ainsi l’ancrage stratégique d’Amarenco sur le territoire français. « Ce financement de plateforme marque une étape supplémentaire pour Amarenco, matérialisant notre expansion rapide sur un marché stratégique. Arrangée avec le soutien d’institutions financières de premier plan, cette facilité renforce notre engagement dans la transition énergétique et affirme notre position de leader parmi les IPP en Europe » souligne Charles Cadoux, Directeur des investissements d’Amarenco. Cette levée de dette accompagne la croissance d’Amarenco et le rythme de déploiement soutenu de ses projets de centrales photovoltaïques. Le développeur ambitionne d’atteindre une capacité de production d’énergie photovoltaïque de 1 GWc d’ici 2026.

La structuration du financement intègre les spécificités techniques, juridiques et réglementaire de chaque projet tout en offrant une flexibilité accrue afin notamment de s’adapter à l’état d’avancement de leur développement et construction. Elle témoigne de l’engagement continu des équipes à répondre aux besoins d’Amarenco et de leur agilité dans la mise en place et la gestion du financement d’un portefeuille granulaire. Cette opération illustre la vocation de la CEPAC et de BPCE ENERGECO à favoriser le développement et le déploiement des énergies renouvelables en France et renforce leurs expertises dans ce domaine. « BPCE ENERGECO se réjouit de la mise en place de ce financement et tient à remercier Amarenco pour la confiance accordée. Cette collaboration illustre la vocation de BPCE ENERGECO, dans la continuité de l’engagement du Groupe BPCE, d’accompagner les investissements de la transition écologique en France et en Europe » conclut Grégory Faillenet, Directeur Général BPCE ENERGECO.