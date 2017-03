Un nouveau design et des fonctions intelligentes pour le portail en ligne Fronius Solar.web

Fronius Solar Energy, spécialiste mondial de l’énergie solaire, a remanié et modernisé son portail en ligne pour les installations photovoltaïques, Fronius Solar.web. Ce portail clair et complet permet aux exploitants de surveiller leur(s) installation(s) de façon intuitive et d’analyser leurs données en toute simplicité. Désormais, les utilisateurs peuvent mettre à jour le logiciel de l’onduleur via un accès à distance. Fronius a également amélioré l’outil reporting avec de nouvelles fonctions. Il est maintenant possible de suivre la production quotidienne de l’installation ainsi que la consommation avec davantage de précisions.

Fronius Solar Energy fêtera cette année sa 25e année d’existence. « Nous avons profité de l’occasion pour promouvoir et améliorer les solutions et produits portés par notre vision 24 heures de soleil, dont fait notamment partie Fronius Solar.web », explique Thomas Obermüller, responsable produits chez Fronius International GmbH. Parmi les innovations de ce portail, on compte la fonction Remote Inverter Software Update. Elle permet à l’utilisateur de mettre à jour le logiciel de l’onduleur de façon rapide, simple et efficace, en un clic, sans avoir à se déplacer jusqu’à l’installation. Il économise ainsi du temps et de l’argent. Pour pouvoir utiliser cette fonction, la version 3.7.4-6 doit cependant être installée sur le Datamanager. L’onduleur Fronius pourra ensuite être mis à jour à tout moment.

