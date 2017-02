HYBRID'KIT, la solution 2 en 1 d'Imerys Toiture pour une autoconsommation maximale

Anticipant les exigences de la RT 2020, IMERYS Toiture innove en proposant HYBRID’KIT, une solution pour la production d’électricité et d’eau chaude sanitaire, qui réunit deux technologies sur une seule tuile : photovoltaïque et héliothermique. Système multi-énergies pour la maison individuelle neuve ou existante, l’HYBRID’KIT comprend :

dix tuiles 2 en 1 brevetés, constitués d’un capteur héliothermique placé sous une tuile photovoltaïque, qui disposent ainsi d’une performance améliorée jusqu’à 25% l’été,

un chauffe-eau héliothermique avec ballon d’une capacité de 200 litres, répondant aux besoins en eau chaude sanitaire d’une famille de 2 à 4 personnes, programmé pour fonctionner en journée,

un micro-onduleur pour raccorder les tuiles photovoltaïques au réseau électrique et optimiser la production.

La production électrique des tuiles photovoltaïques compense la production de l’eau chaude sanitaire produite exclusivement en journée pour obtenir les meilleurs coefficients de performance. En cas de surplus, celui-ci sera réinjecté dans le réseau électrique de la maison et affecté aux consommations du logement améliorant ainsi le taux d’autoconsommation (production consommée sur place / production totale). Affichant un COP annuel moyen de 3,6 et jusqu’à 6 l’été (6 kW restitués pour 1 kW consommé), le chauffe-eau héliothermique associe une pompe à chaleur qui récupère l’énergie gratuite contenue dans l’air extérieur et celle du soleil pour chauffer l’eau du ballon.

D’une incroyable efficacité, les capteurs héliothermiques permettent à la pompe à chaleur de produire de l’eau chaude sanitaire jusqu’à 60°C avec un fonctionnement 365 jours par an, de jour comme de nuit, été comme hiver. A titre d’exemple, 10 tuiles hybrides permettent de produire 750 kWh !

Offrant des performances exceptionnelles (zéro point de consommation d’énergie primaire), l’HYBRID’KIT produit ainsi autant d’électricité injectée dans la maison que le chauffe-eau héliothermique n’en consomme annuellement. Imerys Toiture anticipe ainsi l’une des exigences de la RT 2020 puisque plus de la moitié de l’énergie consommée par le chauffe-eau est directement produite par les tuiles photovoltaïques.

HYBRID’KIT : une solution universelle, design et facile à poser

Pour s’inscrire dans les nouvelles tendances constructives tout en respectant les enjeux environnementaux, IMERYS Toiture propose avec l’HYBRID’KIT une solution idoine alliant efficacité énergétique et esthétique. Avec sa tuile 2 en 1, l’HYBRID’KIT optimise l’encombrement en toiture. Grâce à son châssis spécialement adapté, il trouve sa place sur tous les types de toiture qu’elle soit en terre cuite, en ardoise ou métallique, faiblement ou fortement galbée, à pureau plat ou canal. Discret, seul le capteur photovoltaïque est apparent pour s’intégrer harmonieusement au reste de la toiture. Afin de proposer un système évolutif, la tuile HYBRID est parfaitement compatible avec l’ensemble des solutions solaires d’IMERYS Toiture. Il est ainsi possible de l’associer à toute autre tuile photovoltaïque de la marque pour augmenter sa production d’électricité.

Livré en kit complet avec tous les éléments nécessaires à son fonctionnement, la tuile HYBRID se pose rapidement sur liteaux comme les tuiles traditionnelles, ce qui garantit une étanchéité parfaite renforcée par le châssis en aluminium sur lequel repose la tuile HYBRID. Cette innovation signée IMERYS Toiture a d’ores et déjà retenu l’attention des membres du jury des BePositive Awards qui l’ont nominé dans la catégorie « Energies dans le bâtiment ».

Plus d’infos…