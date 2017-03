ADEME Auvergne-RhÃ´ne-Alpes : solaire thermique et bÃ¢timents bas carbone en dÃ©bat Ã  Lyon

L’ADEME Auvergne-Rhône-Alpes organise deux ateliers consacrés au solaire thermique et aux bâtiments bas carbone les 9 et 10 mars 2017, sur le salon BePOSITIVE de Lyon. Ces rendez-vous permettront de présenter deux dispositifs régionaux portés par l’ADEME, répondant pleinement aux sujets et aux problématiques mis en avant par le salon : la performance énergétique et environnementale des bâtiments et territoires, l’évolution des marchés, les exigences environnementales

Jeudi 9 mars 2017 de 10h-12h, il sera question de l’accompagnement de l’ADEME dans les projets solaires thermiques. Dans un contexte où la production de chaleur représente la moitié de la consommation énergétique nationale, et participe pour une part significative aux émissions de CO2, les accords énergie-climat européens ont pour ambition de développer les énergies renouvelables pour parvenir à 23 % de la consommation énergétique nationale en 2020.

Pour atteindre cet objectif, l’ADEME apporte son soutien aux maîtres d’ouvrage qui recourent aux énergies renouvelables et notamment au solaire thermique. Forte de son réseau d’acteurs professionnels, de ses outils techniques et de nombreux retours d’expériences, l’ADEME organise sur le salon un atelier qui présentera l’accompagnement qu’elle propose aux porteurs de projets solaire thermique et l’ensemble des outils disponibles.

Le vendredi 10 mars de 10h-12h, l’atelier sera consacré aux Bâtiments à énergie positive et bas carbone. Après trente ans de réglementation thermique « monocritère », l’évaluation environnementale permet aujourd’hui d’envisager des approches multicritères basées notamment sur l’analyse de cycle de vie (ACV). Le lancement du label Energie-Carbone (E+C-) et l’expérimentation Bâtiments à énergie positive et bas carbone » traduisent concrètement cette évolution.

Pour appuyer et compléter cette expérimentation nationale, la Direction Régionale de l’ADEME Auvergne-Rhône-Alpes et la DREAL lancent un appel à projets. Objectif : retenir 15 projets pilotes et leurs équipes volontaires (maître d’ouvrage/BE) pour leur permettre de :

- bénéficier d’un soutien financier pour tester et appliquer le nouveau référentiel « Energie-Carbone » sur un projet de construction neuve,

- profiter d’un accompagnement pour monter en compétence sur ce sujet en émergence,

- partager et échanger avec les 14 autres équipes pilotes.

Pour s’inscrire…