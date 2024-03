Un nouveau comitÃ© exÃ©cutif nommÃ© pour piloter les entitÃ©s Terreal et wienerberger en France

Le 1er mars dernier, wienerberger, fournisseur de solutions pour l’ensemble de l’enveloppe du bâtiment dans le secteur de la construction neuve et de la rénovation, ainsi que la gestion de l’eau et de l’énergie, concluait avec succès l’acquisition de l’entreprise Terreal en France, en Italie, en Espagne et aux États-Unis, ainsi que de Creaton en Allemagne. Dans le cadre de cette acquisition, un nouveau comité exécutif a été nommé afin de piloter les activités de wienerberger et de Terreal en France.

Ce nouveau comité exécutif est composé de 6 membres :

› Frédéric Didier, Directeur Général de wienerberger France depuis 4 ans, devient Directeur Général de Terreal et wienerberger en France. Il est en charge du pilotage stratégique ainsi que du développement de l’entreprise en France.

› Jean-Baptiste Fayet, auparavant Directeur Général de Terreal France devient Directeur Général Adjoint et Directeur Commercial et Marketing pour Terreal et wienerberger en France.

› Mathieu Ungerer, Directeur Général Délégué en charge de la finance, des achats, du juridique et des systèmes d’information de wienerberger France, étend ses responsabilités à l’ensemble des entités Terreal et wienerberger en France.

› Manuel Keller, Directeur des Ressources Humaines de wienerberger France, étend ses responsabilités à l’ensemble des entités Terreal et wienerberger en France.

› Olivier Butel, Directeur des Opérations chez Terreal devient Directeur des Opérations de Terreal et wienerberger en France.

› Julien Chnebierk, qui était Directeur de la Stratégie, du Business Development et de la Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE) pour Terreal devient Directeur de la Stratégie, de la RSE, et de l’intégration pour Terreal et wienerberger en France. Il est également nommé Directeur Solutions Solaires Groupe, et reste Directeur Général de GSEi.