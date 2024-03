AIE : Analyse du systÃ¨me d’innovation technologique pour le BIPV en Italie

Ce rapport de l’AIE se penche sur le système d’innovation technologique (TIS) de la technique photovoltaïque intégrée au bâtiment (BIPV) en Italie, en évaluant son développement, ses structures, ses processus et ses facteurs d’influence.

Ce rapport documenté retrace l’évolution du BIPV, initialement motivée par les anciennes politiques de tarifs de rachat (FiT), qui ont abouti à une croissance substantielle de la capacité, mais ont été confrontées à des défis après l’ère FiT. Les éléments structurels tels que la technologie, les acteurs, les réseaux et les institutions sont examinés parallèlement aux évaluations fonctionnelles afin d’identifier les tendances persistantes et les obstacles émergents, notamment l’intégration réglementaire et les problèmes de coûts. Les recommandations se concentrent sur l’alignement de la réglementation, la formation du secteur public, l’engagement financier et la rationalisation des processus de certification. En outre, le rapport pose une question cruciale concernant l’intégration du BIPV dans le tissu urbain historique italien, soulignant la nécessité d’une exploration plus approfondie à l’intersection de la technologie et de l’architecture.

Les principaux auteurs ont identifié les trois points clés suivants du rapport :

1. Le BIPV italien a connu une forte période d’innovation avec la précédente loi FiT (environ 2,5 GW de capacité BIPV installée), avec une diminution par la suite et une reprise à partir de 2017.

2. L’analyse TIS montre aujourd’hui un marché de niche du BIPV avec un potentiel important grâce à l’ancienne loi FiT et aux nouveaux défis du Plan national italien pour l’énergie et le climat, avec quelques difficultés à surmonter telles que les coûts, les performances, le manque d’associations BIPV et les problématiques d’autorisations au sein des villes historiques.

3. Les principales recommandations sont : la nécessité d’intégrer le BIPV dans la réglementation, de soutenir les coûts des certifications et des brevets, l’implication de la finance dans l’entreprise, une formation spécifique au BIPV pour les administrations publiques, ainsi que la question importante concernant le BIPV entre la normalisation et l’intégration dans architecture locale.

iea-pvps.org/key-topics/analysis-of-the-technological-innovation-system-for-bipv-in-italy/