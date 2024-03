INTERMAT 2024 : le matÃ©riel de construction fait dÃ©sormais la part belle Ã  un nouveau pÃ´le Nouvelles Technologies & Ã‰nergies

Organisé du 24 au 27 avril à Paris, INTERMAT 2024 sera l’occasion de faire découvrir aux visiteurs les remarquables avancées et innovations des constructeurs français et internationaux de matériels de construction pour réussir le challenge de la décarbonation. Nouveauté 2024, le pôle Nouvelles Technologies & Nouvelles Énergies proposera de croiser les enjeux des transitions environnementale et numérique qui permettent d’inscrire les équipements dans la sobriété énergétique et d’offrir aux visiteurs une plongée immersive sur le chantier bas carbone et connecté de demain.

INTERMAT 2024 a fait évoluer sa sectorisation avec une offre réorganisée et finement ciblée autour de 5 pôles d’expertise, avec la création du Pôle Nouvelles Technologies & Énergies pour offrir une place privilégiée aux technologies de pointe qui font partie intégrante des matériels de construction.

Un 5ème pôle d’expertise tourné vers l’avenir post carbone

La nouvelle offre de l’édition 2024 est recentrée autour de quatre piliers, qui proposeront chacun des temps forts et des développements inscrits dans les quatre grands défis de la construction, dont celui des Énergies, au cœur des préoccupations et attentes de tous les professionnels du secteur.

Le pôle Nouvelles Technologies & Énergies sera consacré à la valorisation des équipements intégrant des sources d’énergies nouvelles, alternatives ou renouvelables (bio-carburants, électrique, hydrogène, etc.), des solutions de décarbonation (rétrofit électrique…), des ingénieries du virtuel et du numérique (réalité augmentée, applications mobiles, BIM, Internet des objets, impression 3D, drones…), des solutions de stockage de l’énergie ou encore des véhicules autonomes… Il réunira une zone d’exposition, le Village Start-up avec un espace dédié pour présenter les pépites de demain, un forum inédit proposant des prises de parole en continu et une zone de démonstration dédiée aux matériels décarbonés, en particulier électriques.

Le Village Start -up en partenariat avec Impulse Partners

Pensé comme un espace d’animation et de convivialité, le Village Start-up, organisé en partenariat avec Impulse Partners, sera situé au coeur du Pôle Nouvelles Technologies & Énergies, pour valoriser les dernières solutions technologiques répondant aux enjeux de la décarbonation et digitalisation de la construction. Un programme de conférences, pitchs et prises de parole, proposé notamment par Impulse Partners, permettra de décrypter les grandes tendances d’innovation et leurs impacts sur les métiers, la sécurité, la formation… autour de cas concrets de collaborations réussies entre les start up et les acteurs traditionnels de la filière (Observatoire des tendances de l’innovation du BTP en partenariat avec le CCCA-BTP, Impulse Partners et l’OPPBTP).

D’autres conférences seront consacrées à la percée de l’Intelligence Artificielle dans la construction, au projet de master 2 Entrepreneur des étudiants de l’ESTP ou encore aux infrastructures décarbonées avec Connexion 21.