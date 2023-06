Un nouveau carport solaire Park-E 400 installÃ© au musÃ©e Juno Beach en Normandie

Le musée Juno Beach équipe son parking de PARK-E 400, carports photovoltaïques. L’installation a été réalisée en juin 2023 par l’équipe Masselin ENR. Le centre culturel Juno Beach protège les véhicules de ses visiteurs et produit, grâce aux modules photovoltaïques de la toiture de son abri, 12600 kWh par an. Une solution écologique, simple pour réduire sa facture d’énergie, gagner en autonomie énergétique et ne pas dénaturer esthétiquement son environnement.

Juno Beach est le musée et centre culturel canadien des plages du Débarquement en Normandie. Ouvert en 2003 à l’initiative de vétérans et de bénévoles, il représente un lieu de mémoire permanent dédié à tous les Canadiens qui ont servi leur pays au cours de la Seconde Guerre mondiale. Le Centre rend hommage aux 45 000 Canadiens qui ont péri pendant la guerre, dont 359 le Jour J et au total 5 500 au cours de la Bataille de Normandie.

Une pergola solaire en phase avec l’environnement

La mission du Centre consiste à transmettre la mémoire aux futures générations grâce à des actions éducatives et commémoratives. Juno Beach a souhaité doter son parking d’abris solaires pour protéger les voitures de ses visiteurs et produire également de l’énergie grâce à la toiture composée de 30 panneaux photovoltaïques de 400 Wc Bi-verre et Bi-facial (puissance totale du carport : 12 kWc). Cette énergie sera entièrement autoconsommée sur le site. La problématique de ce chantier était la situation géographique de Juno Beach situé en bord de mer. La structure du carport solaire devait résister à une zone particulièrement exposée au vent. L’autre contrainte technique : la surface du carport devait être résistante aux brumes et brouillard salins. La collaboration des Sociétés Masselin ENR et Ma Pergola Solaire a pu apporter les solutions techniques suivantes : les fondations béton pour l’ancrage des carports conformément au rapport APAVE, la certification de l’aluminium QUALICOAT SEASIDE et une visserie Inox spécifique de type A4. L’Entreprise Masselin ENR a effectué les fondations ainsi que le montage du PARK-E 400 4 places. Cette opération de montage a duré 3 jours à 4 Techniciens (le montage de la structure et des panneaux solaires, câblage et raccordement).

Park-E 400, une solution verte et énergétique pour les entreprises et tous types d’établissements

Les Carports sont adaptés aux exigences des Entreprises et Etablissements car ils répondent à 2 des enjeux actuels : la crise énergétique (besoin d’autonomie énergétique pour baisser les factures d’électricité) et la prise de conscience écologique avec le développement des énergies renouvelables (le soleil étant une ressource inépuisable). Park-E 400 protège les véhicules du soleil et des intempéries. Il s’agit d’une solution rentable et écologique pour les Entreprises ou établissements publics qui cherchent à améliorer leur empreinte carbone et baisser leur facture électrique en autoconsommant. Ils offrent également à leurs Employés et Clients un avantage pratique. En effet, Park-E 400 est modulable et s’assemble de façon illimitée avec les modèles 1 ou 2 places – ce qui permet de s’adapter aux bâtiments et aux besoins (tailles de parkings pouvant aller de 1 à 100 places).