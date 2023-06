ARMOR GROUP recentre son activitÃ© photovoltaÃ¯que organique

ARMOR GROUP, acteur de l’énergie solaire au travers de sa filiale ASCA, annonce se recentrer sur la production de bobines de films photovoltaïques organiques (OPV) à destination des concepteurs de solutions solaires. La faute à des conditions économiques aux contours labiles !

La nouvelle stratégie de recentrage de l’activité PV organique d’ARMOR GROUP permet à l’industriel de se concentrer sur son savoir-faire historique de fabrication d’encre et d’enduction au service de la production de produits industriels semi-finis, en arrêtant la conception et le développement de solutions solaires et de projets architecturaux, aval de l’activité. « Depuis 13 ans, nous avons fait preuve de détermination et d’engagement pour apporter l’énergie solaire, partout, pour tous, avec des investissements industriels, une R&D poussée, des réalisations emblématiques comme le Pavillon Novartis en Suisse. Néanmoins, nous sommes arrivés à la conclusion que les conditions économiques n’étaient pas réunies pour continuer à l’identique à concevoir et développer des solutions solaires. Nous avons donc fait le choix de nous concentrer uniquement sur la production industrielle de bobines de films semi-finis OPV, un modèle de développement très proche de nos autres activités, notamment l’activité transfert thermique dont nous sommes leaders mondiaux » déclare Hubert de Boisredon, Président-Directeur général d’ARMOR GROUP.

Liquidation d’ASCA GmbH

Cette décision a pour voie de conséquence la liquidation d’ASCA GmbH et la restructuration d’ASCA SAS, avec le maintien d’équipements de production, d’actifs immatériels dont les brevets, et de collaborateurs qui auront la charge de la poursuite de la production de bobines de films OPV pour les autres acteurs à l’aval de la filière, concepteurs et développeurs de solutions solaires. « Notre détermination à innover au service des enjeux de société reste plus forte que jamais. L’objectif de production de deux millions de véhicules électriques en France à l’horizon 2030 fixé par le président de la République Emmanuel Macron nous encourage dans nos développements pour notre activité de composants pour batteries, Armor Battery Films. Et tandis que le réemploi de biens de consommation prend une place toujours plus importante, nous avons récemment agrandi nos sites industriels dédiés au reconditionnement de cartouches d’impression. Notre groupe centenaire continuera d’investir dans de nouveaux projets au service de la transition énergétique et de la protection des ressources de notre Terre, en partenariat avec nos clients industriels. » conclut Hubert de Boisredon.