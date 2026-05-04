Un front uni au chevet de lâ€™autoconsommation collective, une table ronde pour lâ€™Ã©voquer Ã  la Concorde mercredi matin

Lâ€™Ã©dito de la quotidienne Tecsol consacrÃ© aux soubresauts qui secouent le dÃ©veloppement de lâ€™autoconsommation photovoltaÃ¯que en France a provoquÃ© de nombreuses rÃ©actions.

Un front uni autour de l’ACC

Le traitement rÃ©servÃ© Ã lâ€™ACC devient un symbole dâ€™une forme dâ€™acharnement et dâ€™entrave quant au dÃ©ploiement de lâ€™Ã©nergie solaire dans lâ€™Hexagone. Il est aussi important de noter que le lobbying dâ€™Enerplan est en fait un front uni avec lâ€™appui inÃ©branlable du SER, de la FNCCR (FÃ©dÃ©ration nationale des collectivitÃ©s concÃ©dantes et rÃ©gies) et de La Plateforme Verte dont le bureau dâ€™Ã©tudes Tecsol est le reprÃ©sentant auprÃ¨s des autoritÃ©s. Le ministÃ¨re a dâ€™ailleurs convoquÃ© une rÃ©union le 11 mai pour avancer dans ce dossier.

Une table ronde de circonstance

Lâ€™ensemble de la filiÃ¨re solaire est trÃ¨s prÃ©occupÃ© et dÃ©sire attirer l’attention sur l’importance que peut, que doit prendre l’ACC dans l’organisation Ã©nergÃ©tique de demain.Â Lâ€™enjeu est de taille. Et il en sera question lors du grand raout organisÃ© par DualSun consacrÃ© Ã Â«Â Lâ€™avenir du solaire en France : circuit court ou court-circuit ?Â Â» mercredi 6 mai Ã Paris Ã la place de la Concorde. Alors que le solaire photovoltaÃ¯que nâ€™a jamais Ã©tÃ© aussi compÃ©titif, une question de fond sâ€™impose : comment mieux consommer lâ€™Ã©nergie que nous produisons sur nos toits ? DualSun et la Fondation GoodPlanet organisent une table ronde exceptionnelle de circonstance Ã l’Auditorium GoodPlanet (Paris 8e) pour dÃ©battre de l’autoconsommation collective et de la souverainetÃ© Ã©nergÃ©tique. Le choix de la Place de la Concorde n’est pas anodin : il souligne le lien entre souverainetÃ© Ã©nergÃ©tique, maintien des savoir-faire industriels franÃ§ais et solidaritÃ© nationale.

Le dÃ©bat : Repenser notre modÃ¨le Ã©nergÃ©tique

Le systÃ¨me Ã©nergÃ©tique franÃ§ais a Ã©tÃ© bÃ¢ti sur un modÃ¨le centralisÃ© : de grandes centrales distribuant l’Ã©nergie de maniÃ¨re descendante. Pourtant, une alternative Ã©merge au cÅ“ur de nos territoires : l’autoconsommation collective (ACC). Ce dispositif permet dÃ©sormais Ã un immeuble, une commune ou une PME de partager localement une Ã©nergie dÃ©carbonÃ©e. Mais au-delÃ de la thÃ©orie, quels sont les rÃ©alitÃ©s de terrain ? Comment l’ACC fonctionne-t-elle concrÃ¨tement ? Quels en sont les bÃ©nÃ©ficiaires et qui sont les oubliÃ©s ? Quel impact pour les rÃ©seaux et les foyers les plus modestes ? Et surtout quid de la position adoptÃ©e par la DGEC en bridant un dispositif dâ€™avenir Ã©nergÃ©tique et de dÃ©mocratie territorialeÂ ?

Un panel d’experts de premier plan

Pour rÃ©pondre Ã ces enjeux cruciaux, la journaliste Nathalie CroisÃ© animera les Ã©changes entre quatre personnalitÃ©s clÃ©s de la transition Ã©nergÃ©tique :

Emmanuelle Cosse : Ancienne Ministre du Logement et PrÃ©sidente de lâ€™Union sociale pour lâ€™habitat (USH).

Christophe Gros : Directeur Transition Ã‰nergÃ©tique chez Enedis.

RÃ©mi Bastien : CEO dâ€™Enogrid, expert des communautÃ©s Ã©nergÃ©tiques locales.

Alice Timsit : Adjointe Ã la Maire de Paris en charge de la transition Ã©cologique.

EncadrÃ©

Infos pratiques

Lieu : Auditorium GoodPlanet, Place de la Concorde, Paris 8e.

Date : Mercredi 6 mai 2026.

Horaire : 10h30 â€“ 11h30.

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