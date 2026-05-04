Le Cow-PV pour alimenter des pompes Ã  chaleur chez NestlÃ© Ã  Biessenhofen (Allemagne)

NestlÃ© a inaugurÃ© fin avril, sur le site NestlÃ© Nutrition de Biessenhofen, une commune de BaviÃ¨re en Allemagne, une installation agrivoltaÃ¯que innovante, aux cÃ´tÃ©s de lâ€™agriculteur Gerhard Metz, de son partenaire de projet BayWa r.e. Une centrale agrivoltaÃ¯que Ã qui meuh, meuhÂ !

BaptisÃ©e Â« Cow-PV Â», cette installation associe production locale dâ€™Ã©lectricitÃ© verte, usage agricole, production de foin et bien-Ãªtre des bovins. Lâ€™Ã©lectricitÃ© solaire produite sur place accompagne Ã©galement lâ€™Ã©lectrification et la transition Ã©nergÃ©tique du site : elle contribue au fonctionnement de pompes Ã chaleur et Ã la valorisation intelligente de la chaleur fatale, au service dâ€™une meilleure efficacitÃ© Ã©nergÃ©tique, dâ€™une rÃ©duction de la consommation de gaz naturel et des Ã©missions de CO2, ainsi que dâ€™une plus grande indÃ©pendance Ã©nergÃ©tique. NestlÃ© a investi prÃ¨s de 3 millions dâ€™euros dans ce projet. Lâ€™installation a Ã©tÃ© rÃ©alisÃ©e avec BayWa r.e., qui a apportÃ© son expertise en matiÃ¨re dâ€™agrivoltaÃ¯sme dans la conception, la construction et lâ€™exploitation du site.

Â« Cow-PV Â» : une installation comme moteur de la transition Ã©nergÃ©tique

Lâ€™installation agrivoltaÃ¯que a Ã©tÃ© construite sur une surface de 4,74 hectares, Ã proximitÃ© immÃ©diate du site industriel auquel elle est directement raccordÃ©e. Avec une puissance installÃ©e de 4,5 MWc, elle peut couvrir thÃ©oriquement environ un quart des besoins Ã©lectriques du site, soit lâ€™Ã©quivalent de la consommation annuelle dâ€™environ 2 000 maisons individuelles. Les modules photovoltaÃ¯ques sont installÃ©s sur des structures surÃ©levÃ©es Ã deux mÃ¨tres de hauteur. Ils offrent ainsi de lâ€™ombre aux vaches, particuliÃ¨rement sensibles Ã la chaleur, lors des journÃ©es ensoleillÃ©es, tout en les protÃ©geant des intempÃ©ries. La parcelle accueille 65 bovins, Ã la fois les mÃ¨res, les veaux et les jeunes animaux, contribuant ainsi au bien-Ãªtre animal au pÃ¢turage.

Les premiers retours dâ€™expÃ©rience confirment dÃ©jÃ les bÃ©nÃ©fices de cette utilisation multifonctionnelle du foncier

Au total, 7 800 panneaux solaires ont Ã©tÃ© installÃ©s. Lâ€™espacement de 3,30 mÃ¨tres entre les rangÃ©es permet de maintenir lâ€™exploitation agricole avec tracteur, faucheuse et autochargeuse. GrÃ¢ce Ã cette configuration et Ã une gestion fine du pÃ¢turage, lâ€™activitÃ© agricole reste pleinement compatible avec lâ€™installation agrivoltaÃ¯que. Les premiers retours dâ€™expÃ©rience confirment dÃ©jÃ les bÃ©nÃ©fices de cette utilisation multifonctionnelle du foncier. Lors des phases de test, les animaux se sont bien appropriÃ© la parcelle et ont utilisÃ© les zones ombragÃ©es sous les panneaux par temps ensoleillÃ©. Lâ€™exploitation agricole fonctionne Ã©galement comme prÃ©vu, et le passage des engins pour lâ€™entretien et la rÃ©colte ne pose pas de difficultÃ©.