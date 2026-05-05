Observatoire des prix de l’électricité (Avril 2026) : une volatilité record, le stockage comme solution idéale

Storio Energy, pionnier du stockage d’énergie en BtoB, publie son observatoire des prix de l’électricité, actualisé pour avril 2026. Après un mois de mars marqué par un contexte géopolitique tendu et une forte hausse des spreads, avril franchit un nouveau cap avec des records historiques de prix négatifs et une volatilité intra-journalière sans précédent. Trois enseignements clés se dégagent. Explications !

Le dernier week-end d’avril a été marqué par un prix qui a frôlé les -500 €/MWh, avec un point bas à -479 €/MWh à 14h le 26 avril. Ce record a déjà été battu le 1er mai avec un prix de -498 €/MWh. Cette chute des prix s’explique par une production photovoltaïque particulièrement élevée, combinée à une plus faible modulation du parc nucléaire par rapport à l’an dernier, représentant plusieurs GW de différence. EDF met cette production aux enchères sur le marché day-ahead « à tout prix », y compris lorsque les prix deviennent très bas. Un accord-cadre entre RTE et EDF, approuvé par la CRE dans une délibération publiée fin mars, prévoit en effet qu’EDF maintienne une production minimale afin d’assurer la sécurité du réseau électrique, notamment en matière de régulation de tension.

Des écarts de prix records au sein d’une même journée

En parallèle, le conflit au Moyen-Orient a maintenu le prix du gaz européen à un niveau élevé. Cette situation entraîne des prix de l’électricité élevés le matin et en soirée, lorsque les centrales à gaz fixent le prix marginal de l’électricité, avec une moyenne observée à 111 €/MWh. Le bilan du mois d’avril met en évidence une électricité relativement « abordable » en moyenne, autour de 40 €/MWh, mais caractérisée par des écarts de prix records au sein d’une même journée. L’écart moyen entre le prix minimum et le prix maximum atteint 143 €/MWh, soit 3,5 fois le prix moyen du marché. Dans ce contexte, les solutions de stockage par batterie démontrent tout leur potentiel économique.

« Avril marque un tournant pour le marché électrique européen »

Les clients de Storio Energy équipés de dispositifs de stockage tirent parti de cette volatilité croissante en transformant les fluctuations du marché en opportunité de compétitivité industrielle. Les revenus générés par une batterie opérant uniquement en arbitrage sur le marché spot de l’électricité sont en hausse de +20 % par rapport à 2025 et de +162 % par rapport à 2024. Pour Jean-Yves Stephan, CEO & cofondateur de Storio Energy : “Avril marque un tournant pour le marché électrique européen. Nous assistons désormais à des situations où l’électricité peut avoir une valeur massivement négative en journée, tout en restant très chère quelques heures plus tard. Cette volatilité extrême confirme que la flexibilité devient un actif stratégique pour les industriels. Le stockage permet non seulement d’optimiser les coûts énergétiques, mais aussi de valoriser les déséquilibres du système électrique.”