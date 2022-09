Un atelier DERBI consacrÃ© le bÃ¢timent durable au Green IT Day le 6 octobre Ã  Montpellier

Le pôle DERBI est partenaire du Green IT Day, l’événement organisé par DIGITAL 113, qui se déroulera le Jeudi 06 Octobre prochain à Montpellier et Toulouse. Dans le cadre de cet événement, le pôle DERI organise un atelier 100% digital sur le thème : « Bâtiment durable : recherche de la sobriété numérique et de l’efficacité énergétique » le Jeudi 06/10 de 14h à 15h.

Intervenants :

Guillaume Cayeux – Directeur développement chez Schneider Electric, Arnaud Castelltort – Maître de conférences au LIRMM et Eric PASTOR – Responsable formation à l’EPF

Animé par : Guilhem Thomasset – Chargé de projets Est Occitanie au Pôle DERBI