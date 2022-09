TotalEnergies et Ombrea mettent en service la 1Ã¨re unitÃ© expÃ©rimentale agrivoltaÃ¯que de lâ€™Aude

Fruit d’un partenariat engagé depuis plusieurs années, TotalEnergies et Ombrea ont inauguré jeudi 29 septembre dernier leur premier projet pilote sur le domaine viticole de Rivals dans l’Aude. Ce site viendra compléter les dispositifs expérimentaux agrivoltaiques de TotalEnergies du Channay (21) et de Valpuiseaux (77).

Cette centrale est le fruit d’une collaboration étroite entre TotalEnergies et Ombrea. Le projet pilote de Rivals, d’une puissance de 85,6 kWc, s’étend sur une surface d’environ 3 000 m² (zone témoin comprise) et abrite désormais de la vigne (cépage : Merlot) et des grenadiers (variété : Regulate).

Un projet Agri-Energies pour accompagner l’agriculture dans sa transition climatique et énergétique

Confrontés aux conséquences du réchauffement climatique (épisodes de sécheresse, de grêle, gelées, menaces sur les rendements et la qualité) qui mettent à mal leurs productions, les agriculteurs se tournent vers des solutions pouvant limiter les impacts de ces évènements sur leurs cultures. Ils peuvent ainsi pérenniser leurs exploitations et créer de la valeur pour le territoire tout en participant à la transition énergétique locale. Le système agrivoltaïque dynamique d’Ombrea est piloté par un algorithme en fonction des données météorologiques et agronomiques remontées au travers de capteurs situés sur la parcelle. Cette expérimentation permettra, grâce à un suivi agronomique réalisé en partenariat avec l’Institut Français de la Vigne et du Vin (IFV), SudExpé et la Chambre d’Agriculture de l’Aude, d’étudier différents facteurs tels que la physiologie de la plante, son activité photosynthétique, sa croissance ou encore le rendement et la qualité.

Une place centrale à l’agriculture

De premiers résultats visuels sur la croissance des plantes, le besoin en eau et la variation de température pourront être délivrés dès janvier 2023. Un suivi quinquennal est prévu pour consolider et compléter les résultats observés la 1ère année. « Ce premier projet avec Ombrea s’inscrit dans une stratégie ambitieuse de la Compagnie d’accompagner le monde agricole et les territoires dans un double transition agricole et énergétique en développant des projets adaptés permettant à la fois de produire de l’électricité verte et de protéger les cultures des aléas climatiques de plus en plus fréquents.» déclare Alexandre Morin, Directeur Développement de TotalEnergies Renouvelables France. « Grâce aux données collectées et analysées sur ce pilote, nous serons en mesure, avec Ombrea, d’affiner nos connaissances et de proposer, aux exploitants, des solutions à forte valeur ajoutée. » « Ce projet tripartite avec TotalEnergies, offre une place centrale à l’agriculture et l’innovation avec des attentes fortes en termes de protection climatique et de transition énergétique. » déclare Julie Davico-Pahin CEO et Co-fondatrice d’Ombrea. « La technologie Ombrea, grâce à un pilotage agronomique adapté, rend possible un système agrivoltaïque vertueux qui est bénéfique pour les cultures et pérennise l’activité agricole tout en produisant de l’énergie renouvelable. »