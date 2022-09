Trina Solar livre 379 MW de modules bifaciaux Vertex pour un projet en EstrÃ©madure, en Espagne

Trina Solar a récemment annoncé une grosse vente de panneaux solaires à un important développeur européen de solutions énergétiques durables. Les 588 000 modules solaires bifaciaux Vertex DEG21C.20 sont destinés à une centrale de 379 MW située près d’Alcántara en Estrémadure, en Espagne.

Les modules solaires bifaciaux Trina Solar Vertex DEG21C.20 sélectionnés pour le projet présentent plusieurs conceptions innovantes. Le rendement élevé et le faible coût actualisé de l’électricité (LCOE) des modules contribuent à garantir que les investissements réalisés aujourd’hui dans l’avenir énergétique durable de l’Europe seront amortis.

Les panneaux de la série Vertex peuvent atteindre une puissance de sortie élevée jusqu’à 670 W + tout en conservant un excellent coefficient de température et de faibles performances d’irradiation. De plus, les cellules monocristallines à haut rendement et la technologie d’encapsulation haute densité augmentent l’efficacité du module jusqu’à 21,6 %.

La conception de Trina Solar utilise une basse tension et une puissance de sortie de chaîne de module plus élevée pour connecter jusqu’à 28 modules dans une chaîne et obtenir une augmentation de puissance jusqu’à 34 % par rapport aux autres modules de référence.

Les modules bifaciaux haute puissance Vertex placent la centrale photovoltaïque d’Alcántara en tant que leader régional de l’innovation solaire. Le potentiel de rendement augmente grâce à la technologie des tranches de silicium de 210 mm à des coûts BOS inférieurs, tout en garantissant que le système est entièrement compatible avec la technologie du marché. De plus, la conception à double vitrage de haute qualité garantit que les modules dureront pendant des générations.

Cette livraison représente l’engagement continu de Trina Solar à développer les ressources solaires dans toute l’Europe, en aidant à créer des solutions innovantes pour les infrastructures d’énergie renouvelable.