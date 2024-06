Un 350e projet labellisÃ© Ã‰nergie PartagÃ©e

Énergie Partagée, tête de réseau de la transition énergétique citoyenne en France, annonce la labellisation de son 350ème projet. Un jalon important pour un label créé en 2021 ! Distinction de référence des projets citoyens de production d’énergie renouvelable, le label Energie Partagée appuie les démarches de production d’énergie particulièrement vertueuses pour les territoires.

Cette 350e labellisation marque l’essor constant des projets citoyens de production d’énergie renouvelable. Ce modèle, plus inclusif et garantissant de meilleure retombées économiques et sociales pour les territoires et les habitants, gagne en maturité et contribue de plus en plus fortement à l’accélération de la transition énergétique territoriale en France.

Un 350ème projet labellisé : une étape dans le parcours d’Énergie Partagée

Créé par Energie Partagée en 2021, le label-qualité vise en effet à rendre identifiable la mise en place de démarches ouvertes et à garantir les bénéfices pour les territoires, en termes de retombées et de gouvernance locales. Il s’agit par ailleurs d’aiguiller les porteurs de projets vers une meilleure maitrise des aspects économiques, démocratiques, environnementaux et sociaux nécessaires au développement de projet localement bénéfiques. Seul label existant pour garantir l’intérêt général des projets de productions d’énergie renouvelable, il vient couronner des projets ouverts à gouvernance majoritairement locale et réalisés dans l’intérêt du territoire. Cela les distingue de projets privés ou recourant à une participation uniquement financière des habitants.

Pour Arno Foulon, Responsable des expertises et du label Énergie Partagée, «la labellisation du 350e projet citoyen confirme la pertinence d’encourager les dynamiques territoriales et multi-partenariales autour de la production d’énergie renouvelable. Ces montages pluriels sont la garantie d’un bon partage des responsabilités et des valeurs dans le nécessaire développement des moyens de production renouvelables. Et une fois que des collaborations saines sont tissées entre collectivités, citoyens et acteurs privés, les projets peuvent se multiplier plus facilement ».

Le baromètre de l’évolution des énergies renouvelables dans les territoires

Comme l’indique la carte de France des projets citoyens et le tableau de bord, l’énergie citoyenne se développe partout en France sur différentes filières. L’énergie photovoltaïque est aujourd’hui majoritaire en nombre de projets, mais ce sont les parcs éoliens, moins nombreux mais plus puissants, qui produisent le plus d’énergie renouvelable. Les autres technologies sont aujourd’hui moins répandues mais suivent la même croissance. « On observe que les projets que nous labelisons et que nous accompagnons sont de plus en plus puissants. Ils concernent la production d’électricité mais aussi de chaleur (bois énergie, solaire thermique…), et sur des modalités de valorisation qui varient de plus en plus : vente en injection, vente de gré à gré, autoconsommation… Nous constatons que les projets citoyens d’énergie renouvelables, de plus en plus nombreux, évoluent pour répondre au mieux aux besoins locaux, tout en gardant des exigences fortes de qualité » commente Arno Foulon, Responsable des expertises et du label Énergie Partagée.

Qu’est-ce que le label Énergie Partagée ?

Le label Énergie Partagée est le seul label qui distingue les démarches de développement d’énergie renouvelable particulièrement vertueuses pour l’environnement et les territoires. Accordé par l’association Énergie Partagée, il concrétise la charte de l’association et incarne les valeurs d’engagement, de transparence et de durabilité qui sous-tendent chaque projet soutenu par l’association. Le label repose sur une méthodologie d’évaluation rigoureuse et transparente, élaborée en collaboration avec des experts du secteur. Chaque projet est évalué selon 20 critères de qualité répartis sur 5 axes-repères : l’intérêt territorial, la dynamique locale, la gouvernance partagée, l’écologie et la finance éthique et citoyenne. Cette approche garantit la cohérence et la pertinence des projets labellisés, tout en offrant aux porteurs de projet une feuille de route claire pour renforcer leur démarche citoyenne et environnementale. Le label Énergie Partagée est la certification de référence en France pour les projets d’énergie renouvelable à gouvernance citoyenne. Il rassemble plusieurs centaines de projets de toute taille, et de toutes technologie. À ce titre, il constitue un outil d’essaimage et d’émulation entre les territoires, qui peuvent facilement s’identifier aux contextes ou singularités de territoires semblables.

Encadré

Un projet solaire labelisé

Le projet Solaris Civis (13), un parc solaire développé par les habitants

À Ventabren, des habitants et la commune, avec le soutien d’Énergie Partagée, ont développé sans opérateur privé ce 1er grand parc photovoltaïque citoyen de la région PACA, d’une puissance de 5 MW. Le parc Solaris Civis est implanté sur une zone fortement impactée par les activités humaines (à proximité immédiate d’une autoroute, d’une ligne TGV et de deux antennes-relais de téléphonie). Le projet inclut un volet agricole : 600 oliviers abandonnés ont été transplantés vers une parcelle agronomiquement plus favorable, et remis en culture bio en partenariat avec deux agriculteurs.