Hausse du prix du gaz – L’analyse d’Omnegy

La facture de gaz des Français augmentera de 11,7 % à partir du 1er juillet (par rapport à juin), principalement suite à la décision de la commission de régulation de l’énergie, en février dernier, de revaloriser le tarif d’acheminement du gaz pour quatre ans. Nicolas Leclerc, cofondateur du cabinet français de conseil en énergie OMNEGY, réagit à cette actualité : « La consommation ayant baissé ces derniers mois (on est aujourd’hui à plus 20% de baisse par rapport au niveau d’avant crise) les charges fixes du réseau doivent s’amortir sur une assiette plus petite. Cet effet prix va amplifier la baisse de consommation et donc potentiellement provoquer de nouvelles hausses pour les mêmes raisons. Cela pose la question de la soutenabilité dans le temps de la variabilisation de ces charges fixes dans le prix unitaire plutôt que d’un abonnement annuel qui serait donc plus stables. » L’histoire du serpent qui se mord la queue…