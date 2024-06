Intersolar 2024 : La nouvelle gamme de produits KOSTAL avec des nouveautÃ©s mondiales

Sous la devise « Par des professionnels. Pour les professionnels », KOSTAL attend les visiteurs professionnels du commerce et de l’artisanat sur son stand B3.130 du salon Intersolar de cette année, qui se tiendra du 19 au 21 juin à Munich, avec de véritables premières mondiales, des produits phares passionnants et des solutions de partenaires.

Que ce soit pour les particuliers ou pour les entreprises, KOSTAL a toujours les solutions adéquates pour produire, stocker et exploiter l’énergie solaire. Pour ce faire, KOSTAL propose aux distributeurs, aux installateurs et aux clients des produits et des solutions photovoltaïques innovants offrant un maximum d’efficacité, de flexibilité et d’avantages. Grâce aux nouveaux outils et applications KOSTAL, dont l’étendue des prestations et des fonctions a été élargie, l’installation et la mise en service n’ont jamais été aussi simples.



Nouveauté mondiale – Lancement sur le marché du PLENTICORE G3

Le KOSTAL PLENTICORE G3 est le premier et le seul onduleur à offrir la possibilité d’augmenter la puissance et d’étendre les fonctions. Une véritable innovation KOSTAL « made in Germany » et une première mondiale au salon Intersolar 2024 de Munich. Avec seulement 3 appareils de base PLENTICORE, offrant chacun 3 modes de fonctionnement possibles et 3 catégories de puissance extensibles, KOSTAL couvre pas moins de 27 cas d’application. Un avantage imbattable pour tous les installateurs KOSTAL, les clients et les commerçants affiliés de KOSTAL. Un autre point fort : En combinaison avec le nouveau BackUp Switch KOSTAL, le PLENTICORE G3 est désormais capable de fournir un courant de secours en option. Et la cerise sur le gâteau : Le KOSTAL BackUp Switch est peu coûteux à l’achat, simple à installer et facile à utiliser. KOSTAL présente une autre nouveauté avec la protection contre les surtensions DC intégrable (type 2), qui peut être utilisée simplement comme module enfichable dans le PLENTICORE G3.

Perspectives pour 2025 : PLENTICORE MP – également monophasé

Au salon Intersolar, KOSTAL présente pour la première fois le PLENTICORE MP spécialement adapté au marché des applications monophasées, également avec des catégories de puissance extensibles et un fonctionnement en courant de secours en option.



Produit phare : Extension flexible du produit à tout moment et partout grâce au PLENTICOIN

Les onduleurs et les bornes de recharge pour VE KOSTAL peuvent être étendus en termes de fonctions et de puissance à tout moment et partout. Et cela, grâce au KOSTAL PLENTICOIN. Une fois enregistré, le PLENTICOIN peut être échangé via la KOSTAL Solar App en mode PRO pour toutes les extensions de produits KOSTAL, dont la fonction batterie, l’extension de puissance et les fonctions de confort. L’installation et la mise en service d’installations photovoltaïques avec les produits KOSTAL n’ont jamais été aussi confortables.

Le KOSTAL PLENTICOIN est disponible sous forme de carte-cadeau scellée ou est directement crédité sous forme numérique sur le compte de l’entreprise auprès de KOSTAL. Le PLENTICOIN numérique et la carte PLENTICOIN sont disponibles auprès de revendeurs spécialisés.

Fonctionnalité phare : KOSTAL Solar App version PRO

L’application KOSTAL Solar App avec fonction PRO facilite aux installateurs KOSTAL la première configuration et la mise en service d’installations solaires équipées de produits KOSTAL. En mode PRO, la création d’une nouvelle installation solaire et l’ajout de produits KOSTAL via un smartphone ou une tablette se font en un clin d’œil. Toutes les installations solaires enregistrées sont présentées de manière claire grâce à la fonction de filtrage et de tri. La gestion et le traitement des informations relatives aux installations et aux utilisateurs sont également facilités. En outre, il est également possible de filtrer et d’afficher rapidement et facilement tous les messages d’événements. La KOSTAL Solar App en mode PRO permet en outre aux installateurs d’accéder rapidement à la boutique en ligne KOSTAL Solar Webshop, à l’activation de la Smart Warranty ou au S.A.V KOSTAL.

Produit phare : PIKO CI 100, puissant et robuste

Avec le PIKO CI 100, KOSTAL présente au salon Intersolar de Munich son onduleur commercial le plus puissant à ce jour. Le PIKO CI 100 convainc par un rendement de plus de 98 pour cent et des pertes de conversion minimales. Sa tension système est de 1 100 V, ce qui garantit des réserves suffisantes et une flexibilité maximale dans la configuration des strings. L’onduleur commercial KOSTAL peut en outre être transféré de DC à AC à 50 pour cent et est prêt pour des modules d’une intensité de courant allant jusqu’à 20 A. Produit phare : La détection d’arcs électriques intégrée protège le PIKO CI 100 avec un message d’événement automatisé contre les perturbations et les dommages dus à des connexions défectueuses dans le string DC. Autre particularité : En combinaison avec le PLENTICORE BI et le KOSTAL Smart Energy Meter, il est en outre possible de stocker l’énergie excédentaire.

Produit phare : La KOSTAL Wallbox ENECTOR aux récompenses multiples

La KOSTAL Wallbox ENECTOR, plusieurs fois récompensée, est le complément parfait d’une installation PV pour utiliser l’électricité PV pour sa propre voiture électrique. En combinaison avec le KOSTAL Smart Energy Meter, l’ENECTOR offre différentes possibilités de recharge. Elle est commandée via la KOSTAL Solar App. Point fort : La nouvelle fonction Time Mode permet de planifier toutes les fonctions de confort 24 heures sur 24. ENECTOR offre également la possibilité de changer manuellement de phase.

Fonctionnalité phare : Le nouveau KOSTAL Solar Terminal

Le KOSTAL Solar Terminal est la plateforme centrale d’accès à tous les processus commerciaux numériques de KOSTAL. Il permet d’accéder facilement à toutes les autres applications centrales de KOSTAL en un seul clic. Il s’agit notamment du KOSTAL Solar Portal, de la boutique en ligne KOSTAL Solar Webshop et du KOSTAL Solar Plan. Le KOSTAL Solar Terminal peut être utilisé aussi bien par les exploitants d’installations (particuliers et professionnels) que par les clients professionnels (installateurs ou revendeurs spécialisés).

Fonctionnalité phare : Le nouveau KOSTAL Solar Portal

Le KOSTAL Solar Portal permet aux propriétaires d’installations photovoltaïques de bénéficier d’une surveillance complète et gratuite de leur installation. Il permet de visualiser tous les rendements solaires ainsi que la puissance de l’installation elle-même. La consommation domestique complète est également présentée de manière claire. De plus, le portail offre des fonctions permettant d’optimiser l’utilisation de l’énergie solaire. Le KOSTAL Solar Portal est gratuit, même sur smartphone et tablette.

Visiter KOSTAL au plus grand salon professionnel de l’énergie solaire d’Europe, du 19 au 21 juin 2024, au stand B3.130.