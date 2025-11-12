Le 2Ã¨me Carrefour de lâ€™agrivoltaÃ¯sme se tiendra le 17 novembre Ã  Paris, veille du salon des Maires et des collectivitÃ©s locales

OrganisÃ©e par Enerplan et France AgrivoltaÃ¯sme avec le soutien de la FÃ©dÃ©ration nationale ovine (FNO) Lightsource bp, Neoen et Sunâ€™Agri, la deuxiÃ¨me Ã©dition du Carrefour de l’agrivoltaÃ¯sme aura lieu le lundi 17 novembre prochain, Ã Paris (Salons de lâ€™Aveyron, 17 rue de lâ€™Aubrac 75012) et en distanciel.

AprÃ¨s le succÃ¨s de la premiÃ¨re Ã©dition en 2024, qui avait rassemblÃ© plus de 700 participants, le Carrefour de lâ€™AgrivoltaÃ¯sme revient cette annÃ©e avec un objectif clair : donner aux acteurs agricoles, aux collectivitÃ©s territoriales et aux dÃ©veloppeurs solaires les clÃ©s pour construire des projets agrivoltaÃ¯ques fÃ©dÃ©rateurs et acceptÃ©s localement. Objectifs de la journÃ©e : identifier dÃ©fis et opportunitÃ©s, partager des retours dâ€™expÃ©rience concrets, Ã©changer sur les besoins et les attentes de tous les acteurs soucieux de promouvoir un modÃ¨le durable pour lâ€™agrivoltaÃ¯sme.

Interviendront notamment au cours de la journÃ©e : Christian Dupraz (INRAe), Hermine Durand (DGEC), Luc Jeannin (prÃ©sident Chambre d’Agriculture 71), CÃ©dric Philibert (expert climat Ã©nergie, auteur de “Climat. Les Ã©nergies de l’espoir”) Catherine Picon-Cochard (INRAe), Jean-Claude Pons (Association des Maires Ruraux de France), Camille Thomas (agrosolutions) et dâ€™autres experts du secteurâ€¦

Cette annÃ©e, le Carrefour de l’agrivoltaÃ¯sme se tient Ã la veille du Salon des Maires et des collectivitÃ©s locales. La participation d’Ã©lu(e)s des territoires ruraux, en tribune comme dans la salle, permettra d’Ã©largir et d’enrichir le dialogue : agriculteurs et dÃ©veloppeurs ont vocation Ã Ã©changer avec les Ã©lues et Ã©lus locaux, interlocuteurs privilÃ©giÃ©s des projets et acteurs de leur ancrage local.

www.carrefour-agrivoltaisme.fr