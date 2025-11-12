Lancement de Kore Metals avec le soutien dâ€™InnoEnergy pour dÃ©velopper la production de silicium mÃ©tallique en Europe

Nouvelle entreprise mÃ©tallurgique europÃ©enne, Kore Metals vise Ã fournir du silicium de haute puretÃ© aux secteurs europÃ©ens de l’Ã©nergie, du numÃ©rique et de la sÃ©curitÃ© en pleine expansion. Une Ã©tape essentielle pour des modules PV Â«Â made in EuropeÂ Â» Ã faible bilan carboneÂ !

Issue de Maana Electric et soutenue par un investissement Ã sept chiffres, combinant apport en capital et en prestations de services, de l’investisseur Ã impact InnoEnergy, Kore Metals ambitionne de dÃ©velopper rapidement sa technologie innovante en cours de brevetage pour rÃ©pondre Ã la demande croissante de lâ€™industrie pour un silicium mÃ©tallique de haute puretÃ© et Ã faible empreinte carbone. Le silicium mÃ©tallique est un Ã©lÃ©ment phare notamment utilisÃ© dans les cellules photovoltaÃ¯ques et les semi-conducteurs, ainsi que dans les alliages d’aluminium pour les carrosseries automobiles et dans les batteries. Il entre Ã©galement dans la composition dâ€™adhÃ©sifs, de peintures et dâ€™autres produits chimiques. Le marchÃ© mondial est aujourdâ€™hui estimÃ© Ã 10 milliards de dollars.

Produire en Europe du silicium mÃ©tallurgique de haute puretÃ© en utilisant de l’Ã©lectricitÃ© renouvelable

S’appuyant sur prÃ¨s d’une dÃ©cennie d’innovation Ã©lectrochimique dÃ©veloppÃ©e par Maana Electric, le nouveau processus de fabrication de Kore Metals permet de produire en Europe du silicium mÃ©tallurgique de haute puretÃ© en utilisant de l’Ã©lectricitÃ© renouvelable. En adaptant une infrastructure utilisÃ©e depuis longtemps dans la fonte de l’aluminium, l’entreprise utilise des matiÃ¨res premiÃ¨res simples et de faible valeur pour produire du silicium mÃ©tallique d’une grande puretÃ©, lui permettant d’obtenir une forte rentabilitÃ© unitaire tout en rÃ©duisant jusquâ€™Ã cinq fois les Ã©missions par rapport aux procÃ©dÃ©s conventionnels. Â« Le lancement de Kore Metals marque une Ã©tape importante dans la construction d’une chaÃ®ne d’approvisionnement europÃ©enne compÃ©titive pour le silicium de haute puretÃ© Â», dÃ©clare Joost van Oorschot, PDG de Kore Metals. Â« En associant l’innovation de Maana Electric Ã l’Ã©cosystÃ¨me et aux ressources stratÃ©giques d’InnoEnergy, nous transformons des avancÃ©es scientifiques majeures en rÃ©alitÃ© industrielle, fournissant Ã lâ€™Europe les matÃ©riaux dont elle a besoin pour sa transition Ã©nergÃ©tique et numÃ©rique. Â»

Â«Â Lâ€™entreprise renforce la rÃ©silience et la compÃ©titivitÃ© de l’Europe dans les chaÃ®nes de valeur des Ã©nergies propresÂ Â»

De grands clients industriels des secteurs de l’aluminium, de la chimie et des batteries testent dÃ©jÃ les produits de Kore Metals et obtiennent des rÃ©sultats bÃ©nÃ©fiques. L’entreprise prÃ©pare le terrain avec des partenaires industriels potentiels pour construire une ligne pilote Ã grande Ã©chelle en 2027 et rÃ©pondre Ã la demande croissante de silicium mÃ©tallique de haute puretÃ©. Kore Metals opÃ¨re au Luxembourg et dÃ©veloppe de nouvelles capacitÃ©s de production pour servir ses partenaires industriels dans le monde entier. Â« Kore Metals illustre la maniÃ¨re dont l’Europe peut transformer l’excellence technologique en leadership industriel Â», dÃ©clare Javier Sanz, expert des Ã©nergies renouvelables chez InnoEnergy. Â«Â En rÃ©tablissant la production de silicium et en garantissant un approvisionnement fiable de ce matÃ©riau essentiel, l’entreprise renforce la rÃ©silience et la compÃ©titivitÃ© de l’Europe dans les chaÃ®nes de valeur des Ã©nergies propres. C’est prÃ©cisÃ©ment le type d’impact que nous cherchons Ã accÃ©lÃ©rer chez InnoEnergy.Â Â»