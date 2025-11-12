Nomination de Pierre Malfaisan chez ManOrga Solar en qualitÃ© de Business Developer Europe

Pierre MalfaisanÂ est devenu Business Developer Europe de ManOrga Solar, filiale du groupe industriel ManOrga, depuis le 1er octobre 2025. Pierre Malfaisan a pour mission de piloter le dÃ©veloppement commercial europÃ©en de ManOrga Solar, dâ€™identifier et de fidÃ©liser de nouveaux partenaires Ã lâ€™export, et de contribuer Ã la croissance des solutions solaires innovantes de la sociÃ©tÃ© â€“ ombriÃ¨res photovoltaÃ¯ques, centrales au sol et abris solaires pour lâ€™agriculture et lâ€™Ã©levage. Â« Nous sommes trÃ¨s heureux dâ€™accueillir Pierre au sein de ManOrga Solar. Son expÃ©rience solide dans le dÃ©veloppement des marchÃ©s solaires, son esprit dâ€™Ã©quipe et sa vision stratÃ©gique seront des atouts essentiels pour accÃ©lÃ©rer notre dÃ©ploiement Ã lâ€™international et renforcer notre position en tant quâ€™acteur industriel engagÃ© dans la transition Ã©nergÃ©tique Â», souligne Pierre Escarbelt, CEO de ManOrga Solar.

PassionnÃ© par les Ã©nergies renouvelables et la dÃ©carbonation, Pierre MalfaisanÂ possÃ¨de une expÃ©rience significative dans lâ€™expansion commerciale, la gestion de projets et le management dâ€™Ã©quipes au sein des secteurs du photovoltaÃ¯que et de lâ€™efficacitÃ© Ã©nergÃ©tique. Il a notamment occupÃ© des fonctions de Direction du DÃ©veloppement et des PartenariatsÂ chez Boucl Ã‰nergie (Groupe EverWatt), oÃ¹ il a pilotÃ© la stratÃ©gie solaire France et sa structuration, avec la crÃ©ation dâ€™Ã©quipes dÃ©diÃ©es, ainsi que des postes Ã responsabilitÃ© chez EverWatt, BelveoÂ et GreenYellow. Â« Rejoindre ManOrga Solar reprÃ©sente pour moi une formidable opportunitÃ© de mettre mon expÃ©rience au service dâ€™une entreprise qui conjugue excellence industrielle, innovation et engagement environnemental. Le solaire photovoltaÃ¯que est pour moi une des clÃ©s de la dÃ©carbonation du tissu Ã©conomique europÃ©en ; comme jâ€™aime le dire, la meilleure Ã©nergie est celle quâ€™on ne consomme pas. Je suis enthousiaste Ã lâ€™idÃ©e de participer Ã cette aventure collective Â», confie Pierre Malfaisan, Business Developer Europe, ManOrga Solar.

ManOrga Solar, filiale du groupe ManOrga, conÃ§oit et fabrique en France des solutions solaires durables et personnalisables pour accompagner la transition Ã©nergÃ©tique : ombriÃ¨res photovoltaÃ¯ques, centrales solaires au sol et abris photovoltaÃ¯ques. Forte de plus de 50 ans dâ€™expertise industrielleÂ hÃ©ritÃ©e du groupe ManOrga â€“ leader europÃ©en du rayonnage et des plateformes mÃ©talliques Ã usage professionnel â€“ ManOrga Solar sâ€™engage pour une industrie responsable, innovante et respectueuse de lâ€™environnement.