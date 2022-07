UMBRELLA SOLAR INVESTMENT sâ€™allie Ã  RGREEN INVEST pour son portefeuille espagnol de 212 MWc de projets PV

UMBRELLA SOLAR INVESTMENT s’associe à RGREEN INVEST en tant que co-investisseur en capital (Projet Infinity) et à INCUS CAPITAL en tant que prêteur senior pour le financement de son portefeuille espagnol de 212 MWc d’énergie solaire photovoltaïque. A travers son véhicule de financement en fonds propres et quasi-fonds propres, INFRAGREEN IV, RGREEN INVEST s’engage à investir jusqu’à 42 millions d’euros.

UMBRELLA SOLAR INVESTMENT, dont le siège est à Valence, est une entreprise mondiale intégrée verticalement, spécialisée dans l’énergie photovoltaïque. Le groupe est composé de différentes sociétés, telles que IM2 Energía Solar et Turbo Energy Solar Innovation, toutes pionnières dans leurs segments respectifs du secteur photovoltaïque et dans les zones géographiques où elles opèrent.

Jusqu’à 42 millions d’euros d’investissement

Au mois de juin 2022, le groupe espagnol a sollicité RGREEN INVEST, société de gestion française indépendante spécialisée dans l’investissement et le financement de projets d’infrastructures liés à la transition énergétique et à l’adaptation au changement climatique, pour l’acquisition d’une participation minoritaire dans une coentreprise qui détiendra et exploitera 14 projets solaires photovoltaïques (SPV) d’une capacité totale de 212 MWc en Espagne dans les régions d’Estrémadure, d’Andalousie et dans le Communauté valencienne. Par le biais du fonds INFRAGREEN IV, RGREEN INVEST a accepté de s’engager à investir jusqu’à 42 millions d’euros dans la construction des projets dans le cadre d’un plan d’actions préférentielles. UMBRELLA SOLAR INVESTMENT avait conclu au mois d’avril un financement de dette senior du portefeuille merchant avec INCUS CAPITAL d’un montant total de 106,5 millions d’euros afin de financer la construction de l’ensemble des projets. La clôture financière du premier projet de 27 MWc devrait intervenir dans les prochains jours. Poursuivant une stratégie de développement privilégiant les régions les plus ensoleillées d’Espagne, UMBRELLA SOLAR INVESTMENT est parvenu à ce que ces projets atteignent des stades de développement particulièrement avancés, certains d’entre eux étant même déjà prêts à construire.

Fournir de l’énergie à plus de 115 000 ménages

Les activités de construction seront confiées à la filiale EPC du groupe, IM2 Energía Solar, et débuteront cette année pour les projets les plus avancés. IM2 bénéficie d’une expérience chevronnée en matière d’ingénierie, d’approvisionnement et de construction de projets photovoltaïques, avec déjà plus de 150 projets réalisés en Espagne et au Chili. Le portefeuille d’actifs, dont la production d’énergie sera vendue au marché, pourrait fournir de l’énergie à plus de 115 000 ménages lorsqu’il sera pleinement opérationnel. Le projet Infinity représente une étape décisive dans la stratégie d’UMBRELLA SOLAR INVESTMENT qui poursuit son intégration verticale sur toute la chaîne de valeur énergétique et s’affirme en tant que plateforme productrice indépendante d’électricité (« IPP » en anglais) avec des actifs opérationnels propriétaires. De même, cette transaction confirme l’accompagnement continu apporté par RGREEN INVEST aux développeurs et opérateurs européens dans leur dynamique de croissance grâce à des solutions de financement sur mesure, ainsi que les capacités d’INCUS CAPITAL à fournir des solutions de capital flexibles pour les actifs réels en Europe.