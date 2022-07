Trina Solar atteint une efficacitÃ© de 24,5 % pour les cellules de 210 mm, battant le record du monde pour la 24Ã¨me fois

Trina Solar a atteint une efficacité de 24,5 % grâce à sa technologie industrielle exclusive PERC à plus grande surface de 210 mm × 210 mm à haut rendement. Le résultat a été obtenu par le State Key Laboratory of PV Science and Technology de la société et a été confirmé de manière indépendante par l’Institut national de métrologie de Chine. Cela établit un nouveau record pour les cellules PERC en silicium monocristallin de type p de 210 mm. C’est la 24ème fois que Trina Solar atteint un nouveau record mondial, démontrant ainsi le leadership technologique de longue date de l’entreprise.

Trina Solar a développé des technologies avancées, notamment un anti-reflet multicouche, des doigts de métallisation ultra-fins et un jeu de barres super multi (MBB) pour atteindre l’efficacité championne de 24,5 % pour les cellules PERC à haut rendement de 210 mm de plus grande surface. « Nous sommes fiers d’annoncer les dernières réalisations développées par notre équipe technique », a déclaré le Dr Yifeng Chen, responsable du centre de R&D des cellules et modules à haut rendement chez Trina Solar. « Le PERC est une technologie industrielle très mature au coût le plus bas. Notre dernière réalisation indique les capacités vigoureuses et innovantes de l’équipe de R&D de Trina Solar dans une technologie mature. Nous nous engageons à investir en permanence dans la R&D dans la technologie de production de masse et à créer une plus grande valeur pour nos clients ».

Trina Solar s’est continuellement concentrée sur le transfert de technologies innovantes vers la fabrication, pour transformer l’efficacité obtenue en laboratoire en une industrialisation rapide et consolider le leadership technologique dans la production de masse de cellules à haute efficacité, afin que les produits à haute efficacité et à haute valeur ajoutée deviennent bénéfiques pour l’ensemble de l’industrie photovoltaïque. Au fur et à mesure que l’industrie évolue, l’industrialisation du 600W+ est devenue un choix courant. La technologie mature de 210 mm plus de type p a jeté des bases solides pour que toute l’industrie entre dans la nouvelle ère de l’ultra-haute efficacité de 600 W +. Grâce aux efforts conjoints des partenaires de l’ensemble de la chaîne de valeur pour renforcer la coordination entre la R&D, la fabrication et l’application, l’industrialisation de la toute nouvelle efficacité des cellules de 210 mm se déroulera à un rythme très rapide, ouvrant de nouvelles voies de réduction des coûts pour l’industrie photovoltaïque.