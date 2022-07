Retour sur les rencontres solaires de lâ€™Ouest qui ont eu lieu le mardi 5 juillet dernier Ã  Saint-Joachim (44)

Les Rencontres solaires de l’Ouest se sont déroulées le 5 juillet dernier. L’événement professionnel dédié à l’énergie solaire, était organisé par Atlansun, réseau de la filière solaire du Grand Ouest. Avec 400 personnes inscrites et plus de 350 participantes et participants le jour J, l’événement est un véritable succès.

Cette journée de rencontres et d’échanges a réuni autour de conférences et d’ateliers :

- Des professionnels de la filière solaire : installateurs, développeurs, fabricants, bureaux d’études

- Des collectivités de Bretagne et des Pays de la Loire

- Des syndicats d’énergie de Bretagne et des Pays de la Loire

- Des associations d’énergie citoyenne – Des pôles et réseaux professionnels régionaux et nationaux

- Des partenaires institutionnels

L’objectif ? Informer et échanger sur l’énergie solaire pour faciliter le développement des projets

Cet événement était l’occasion de montrer que le solaire est vecteur de développement du territoire, tant au niveau économique qu’énergétique. Il a aussi été organisé à l’occasion des 10 ans d’Atlansun, réseau de la filière solaire du Grand Ouest. Un événement organisé à Saint-Joachim, commune exemplaire sur le développement du solaire En 2008, la ville de Saint-Joachim s’est tournée vers le solaire après une prise de conscience économique et le souhait de réduire les frais de fonctionnement des équipements municipaux. Aujourd’hui, elle mène des projets innovants comme des ombrières solaires sur le cimetière. Des visites d’installations ont eu lieu à l’occasion de l’événement.

Un salon d’exposants

Une dizaine d’exposants ont pu présenter leur activité et leurs services sur un salon permettant de mettre en valeur les compétences et savoir-faire du Grand Ouest. Atlansun est le réseau regroupant l’ensemble des acteurs professionnels de la filière solaire du Grand Ouest. Le réseau rassemble actuellement 200 structures adhérentes soit plus de 700 membres, représentant l’ensemble de la chaîne de valeur du solaire. L’association est soutenue par la Région Bretagne, la Région Pays de la Loire, ainsi que l’ADEME Bretagne et l’ADEME Pays de la Loire.

L’objectif d’Atlansun

Développer la part de l’énergie solaire (photovoltaïque et thermique) dans le mix énergétique régional au service de tous (entreprises, particuliers, collectivités) en renforçant la filière solaire du Grand Ouest. Les missions du groupement :

• Promotion du solaire : informer & sensibiliser sur l’énergie solaire ; accompagner les porteurs de projets solaires (collectivités, entreprises régionales…) ; mettre en relation les acteurs : événements professionnels, intervention d’experts, retours d’expériences…

• Animer le réseau du solaire du Grand Ouest : encourager & faciliter la montée en compétences des membres de la filière ; favoriser la formation et l’emploi régional ; contribuer à la compétitivité des acteurs du solaire ; développer le solaire de demain en favorisant l’innovation et l’émergence de nouveaux modèles.