Ultime consultation pour la troisiÃ¨me StratÃ©gie Nationale Bas-Carbone (SNBC 3)

Dix ans jour pour jour aprÃ¨s lâ€™adoption de lâ€™Accord de Paris, la France franchit une nouvelle Ã©tape de sa planification Ã©cologique avec laÂ publication du projet de troisiÃ¨me StratÃ©gie nationale bas-carbone (SNBC 3). Ce texte entre dÃ©sormais dans une ultime phase de consultation et pourra encore Ãªtre ajustÃ© avant sa publication finale, prÃ©vue au premier trimestre 2026.

Ce document fixe la trajectoire de rÃ©duction des Ã©missions de gaz Ã effet de serre jusquâ€™en 2050 et constitue le cadre stratÃ©gique pour atteindre la neutralitÃ© carbone, conformÃ©ment aux engagements internationaux de la France. Il est cohÃ©rent avec la trajectoire europÃ©enne 2040 adoptÃ©e rÃ©cemment au Conseil de lâ€™Union EuropÃ©enne. La SNBC 3 sâ€™articule autour deÂ huit grands objectifs qui structurent la trajectoire nationale vers la neutralitÃ© carboneÂ :

RÃ©duire de moitiÃ© les Ã©missions territoriales de gaz Ã effet de serre dâ€™ici 2030Â par rapport Ã 1990Â ; Atteindre la neutralitÃ© carbone en 2050, en Ã©quilibrant Ã©missions et absorptions du territoireÂ ; Garantir la souverainetÃ© Ã©nergÃ©tique et sortir des Ã©nergies fossiles, en mettant fin Ã la production d’Ã©lectricitÃ© Ã partir de charbon dÃ¨s 2027, Ã la consommation de pÃ©trole dâ€™ici 2045 et de gaz fossile en 2050, et en assurant la disponibilitÃ© dâ€™Ã©nergie dÃ©carbonÃ©e, Ã©lectricitÃ© et biomasseÂ ; RÃ©duire la consommation finale dâ€™Ã©nergie, câ€™est-Ã -dire lâ€™Ã©nergie au stade de son utilisation par le consommateur final, grÃ¢ce Ã la sobriÃ©tÃ© et Ã lâ€™efficacitÃ© Ã©nergÃ©tique dans tous les secteursÂ ; Consolider les puits de carbone naturels, notamment via la gestion durable des forÃªts et des solsÂ ; Faire de la transition un levier de compÃ©titivitÃ©, en offrant de la visibilitÃ© aux acteurs Ã©conomiques et en adaptant les efforts Ã la capacitÃ© de chaque filiÃ¨reÂ ; Assurer une transition juste et soutenable, qui protÃ¨ge lâ€™emploi, le pouvoir dâ€™achat et lâ€™Ã©quilibre entre les territoiresÂ ; Diminuer lâ€™empreinte carbone globale de la France, en intÃ©grant pour la premiÃ¨re fois les Ã©missions importÃ©es, selon un principe de prÃ©fÃ©rence europÃ©en.

Une planification Ã©cologique au service de la transition et de la croissance

LancÃ©e en 2022 par le PrÃ©sident de la RÃ©publique, la planification Ã©cologique vise Ã assurer une transition Ã©cologique cohÃ©rente avec les impÃ©ratifs Ã©conomiques et sociaux afin de faire de la neutralitÃ© carbone un moteur de compÃ©titivitÃ© et de croissance durable. La SNBC a pour ambition dâ€™apporter de la visibilitÃ© de long terme sur les Â Â technologies vertes et les investissements nÃ©cessaires Ã la dÃ©carbonation de lâ€™Ã©conomie et des usages. Elle se prÃ©sente comme un vÃ©ritable guide destinÃ© Ã Â :

Orienter les stratÃ©gies industrielles franÃ§aises vers la dÃ©carbonationÂ ;

Offrir aux FranÃ§ais les clÃ©s pour orienter leur consommation vers des solutions dÃ©carbonÃ©es (mobilitÃ©, logement, etc.).

Fruit de trois annÃ©es de travail collectif, associant tous les ministÃ¨res, les filiÃ¨res Ã©conomiques, les experts scientifiques et les collectivitÃ©s locales, la SNBC 3 trace uneÂ feuille de route rÃ©aliste. Elle repose sur desÂ hypothÃ¨ses crÃ©dibles dâ€™Ã©volution des comportements et des usages (Ã©lectrification, rÃ©duction du gaspillage, etc.).

Une stratÃ©gie fondÃ©e sur les atouts franÃ§ais et la concertation

La SNBC 3 met en avant lesÂ forces structurelles franÃ§aisesÂ : un mix Ã©lectrique dÃ©jÃ largement dÃ©carbonÃ©, des filiÃ¨res industrielles vertes Ã©mergentes (pompes Ã chaleur, batteries, transport ferroviaire, matÃ©riaux bas-carbone), des ressources naturelles (agriculture, forÃªts) qui contribuent activement Ã lâ€™absorption du carbone. Elle a Ã©tÃ© Ã©laborÃ©e Ã lâ€™issue dâ€™uneÂ concertation Ã©troiteÂ avec les entreprises, la communautÃ© scientifique, les citoyens et les collectivitÃ©s locales. Leur participation Ã cette consultation publique a Ã©tÃ© essentielle pour enrichir et finaliser la stratÃ©gie, en ancrant sa mise en Å“uvre dans les territoires.

Une ambition climatique, industrielle et souveraine

Cette stratÃ©gie dÃ©montre quâ€™une accÃ©lÃ©ration de la transition Ã©cologique est rÃ©alisable dans le cadre des technologies actuelles et des moyens Ã©conomiques et des ressources matÃ©rielles dont dispose la France. La mise en Å“uvre de cette stratÃ©gie nÃ©cessite une dÃ©clinaison Ã lâ€™Ã©chelle locale, afin que les leviers les plus adaptÃ©s Ã chaque territoire puissent Ãªtre mobilisÃ©s.

Verbatim MoniqueÂ Barbut, ministre de la Transition Ã©cologique, de la BiodiversitÃ© et des NÃ©gociations internationales sur le climat et la nature

Â«â€¯Le lancement de cette ultime consultation du projet de SNBC 3, dix ans aprÃ¨s lâ€™Accord de Paris, symbolise la continuitÃ© de lâ€™engagement climatique de la France. Cette stratÃ©gie dessine lâ€™avenir dâ€™une France dÃ©carbonÃ©e et souveraine. Nous disposons dÃ©sormais dâ€™une vÃ©ritable stratÃ©gie pour Ã©clairer la dÃ©cision publique et orienter les politiques les plus efficaces en matiÃ¨re de transition Ã©cologique. Nous avons dÃ©sormais tous les outils pour faire de ce grand dÃ©fi Ã©cologique une source durable de prospÃ©ritÃ© et de progrÃ¨s pour lâ€™ensemble des FranÃ§aises et des FranÃ§ais.â€¯Â» Tous les outils sauf unÂ : la PPEÂ ! Tout sauf anecdotiqueâ€¦