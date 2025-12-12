Akuo clÃ´ture une sÃ©rie de levÃ©es de fonds en financement participatif, avec, Ã  la clÃ©, un record !

Akuo, producteur et dÃ©veloppeur franÃ§ais dâ€™Ã©nergie renouvelable, vient de clÃ´turer avec succÃ¨s une sÃ©rie de trois collectes de financement participatif auprÃ¨s dâ€™Ã©pargnants et dâ€™entreprises pour un montant total de 5,156 millions dâ€™euros.Â Parmi ces trois collectes, celle du projet de Sombernon Ã©tablit un record pour un projet laurÃ©at des appels dâ€™offres nationauxÂ !

Les collectes de financement participatif dâ€™Akuo, ouvertes successivement depuis le dÃ©but de lâ€™annÃ©e 2025, contribuent au financement de trois projets agrivoltaÃ¯ques dans le dÃ©partement de la CÃ´te-dâ€™Or :

La collecte pour le projet de Sombernon a permis de lever 3 356 000 â‚¬. Câ€™est un montant record pour un projet laurÃ©at des Appels dâ€™Offres de la CRE (Commission de rÃ©gulation de lâ€™Energie)Â !

Les collectes pour les projets de Saint-Martin-de-la-Mer et de Saulieu ont, quant Ã elles, permis de rassembler respectivement 994 000 â‚¬ et 806 000 â‚¬.

Les trois projets, en cours de construction, seront mis en service entre la fin 2025 et le premier trimestre 2026.Â La participation Ã ces collectes a Ã©tÃ© exclusivement rÃ©servÃ©e aux habitants et aux entreprises de la CÃ´te-dâ€™Or et des dÃ©partements limitrophes, afin de faire profiter les acteurs du territoire de la rentabilitÃ© de ces centrales. Les fonds concourent Ã lâ€™installation de plus de 54 MW de capacitÃ© solaire locale, tout en sÃ©curisant et pÃ©rennisant six exploitations agricoles.

Le financement participatif des centrales dâ€™Ã©nergie renouvelable trouve son public

RÃ©alisÃ©es via la plateforme Lendosphere et sa filiale Lendopolis, et notamment au travers du portail dÃ©diÃ© aux collectes des projets du Groupe Akuo, AkuoCoop by Lendosphere, ces campagnes de financement participatif sont le tÃ©moin dâ€™un engagement fort de la part des citoyens pour un changement de modÃ¨le Ã©nergÃ©tique plus durable. Câ€™est Ã©galement le signe dâ€™un engouement certain pour ce type de produit dâ€™Ã©pargne, qui concilie sens et performances.

Akuo fait partie des premiers dÃ©veloppeurs Ã avoir optÃ© pour le financement participatif. DÃ¨s 2017, Akuo a lancÃ© sa propre plateforme avant de rejoindre en 2024 Lendosphere, le leader europÃ©en du financement participatif de la transition Ã©nergÃ©tique, afin d’Ã©largir ses horizons notamment Ã l’Ã©chelle europÃ©enne.Â â€œPlus que jamais, le financement participatif joue un rÃ´le crucial dans la rÃ©alisation des projets d’Ã©nergies renouvelables dâ€™Akuo. Il ne s’agit pas seulement d’une source complÃ©mentaire de financement, mais aussi d’une maniÃ¨re de crÃ©er un lien fort avec les communautÃ©s locales. Le succÃ¨s de ces trois collectes, Ã une Ã©chelle locale exclusive, constitue un signe de confiance des acteurs du territoire envers nos projets. En les impliquant dans leur financement, nous favorisons une meilleure comprÃ©hension des enjeux liÃ©s aux Ã©nergies renouvelables” confie Sara Hernandez Nass, Responsable Financement participatif d’Akuo. Â