Enerfip annonce lâ€™acquisition de DuurzaamInvesteren.nl

Ã€ lâ€™occasion du Forum EnergaÃ¯a, Enerfip, a annoncÃ© officiellement le rachat de 100 % du capital de la plateforme nÃ©erlandaise DuurzaamInvesteren.nl. Cette opÃ©ration marque une nouvelle Ã©tape dans la stratÃ©gie dâ€™expansion europÃ©enne dâ€™Enerfip. Elle vient confirmer sa volontÃ© de consolider son positionnement de plateforme leader pour lâ€™investissement citoyen dans les Ã©nergies renouvelables. Enerfip, câ€™est dÃ©sormais 1,4 milliard d’euros dâ€™Ã©pargne citoyenne levÃ©eÂ !

FondÃ©e en 2013, DuurzaamInvesteren.nl sâ€™est imposÃ©e comme un acteur pionnier du financement participatif durable aux Pays-Bas. Avec plus de 395 millions dâ€™euros levÃ©s, 340 projets financÃ©s et une communautÃ© active de plus de 20 000 investisseurs, la plateforme soutient des initiatives Ã fort impact environnemental dans le domaine des Ã©nergies renouvelables.

Â«Â AccÃ©der Ã ces investissements Ã l’Ã©chelle pan-europÃ©enneÂ Â»

Le rachat de son capital par Enerfip permet au Groupe de renforcer sa prÃ©sence sur un marchÃ© nÃ©erlandais mature, dynamique et fortement engagÃ© dans la transition Ã©nergÃ©tique et sâ€™inscrit dans une stratÃ©gie dâ€™internationalisation entamÃ©e en 2022. PrÃ©sent en France, en Espagne, en Italie, ainsi quâ€™aux Pays-Bas depuis dÃ©but 2024, le Groupe Enerfip rÃ©alise aujourdâ€™hui 30 % de son activitÃ© hors de France. Lâ€™acquisition de DuurzaamInvesteren.nl vient accÃ©lÃ©rer cette stratÃ©gie dâ€™expansion, au service dâ€™une vision commune : permettre Ã tous les citoyens europÃ©ens dâ€™agir concrÃ¨tement en faveur de la transition Ã©nergÃ©tique via leurs investissements. Julien Hostache, prÃ©sident et co-fondateur dâ€™Enerfip, prÃ©cise Â«Â Enerfip se veut moteur de la consolidation du marchÃ© europÃ©en du financement participatif dÃ©diÃ© Ã la transition Ã©nergÃ©tique, soutenant des projets confrontÃ©s Ã des environnements financiers et politiques de plus en plus difficiles. L’acquisition de DuurzaamInvesteren.nl est une Ã©tape logique aprÃ¨s notre rachat de Lumo, notamment car les Pays-Bas disposent d’une large base d’investisseurs fortement engagÃ©s dans la stratÃ©gie europÃ©enne Â« Green Deal Â» visant Ã lutter contre le changement climatique. Nous pensons que le regroupement de centaines de projets de transition Ã©nergÃ©tique sur la plateforme Enerfip, sera attrayant pour les investisseurs qui pourront accÃ©der Ã ces investissements Ã l’Ã©chelle pan-europÃ©enne.Â Â»

110Â 000 investisseurs rÃ©unis aux cÃ´tÃ©s dâ€™Enerfip

Hans van der Pouw, CEO de DuurzaamInvesteren.nl, poursuit Â« Enerfip et DuurzaamInvesteren.nl partagent la mÃªme mission depuis plus de 11 ans. Nous avons beaucoup de respect pour ce qu’Enerfip a accompli ces derniÃ¨res annÃ©es. GrÃ¢ce Ã cette acquisition, nous offrirons Ã nos investisseurs un portefeuille plus large et plus diversifiÃ©, soutenu par une expertise et une envergure accrues. En rÃ©unissant un total de 110 000 investisseurs, nous crÃ©ons une plateforme europÃ©enne plus solide, capable d’accÃ©lÃ©rer encore plus efficacement la transition Ã©nergÃ©tique.Â Â» Les 10 principales plateformes europÃ©ennes de financement participatif dans le domaine de la transition Ã©nergÃ©tique ont levÃ© un total cumulÃ© d’environ 3,6 milliards d’euros depuis leur crÃ©ation, dont 1,4 milliard d’euros pour Enerfip suite Ã l’acquisition de DuurzaamInvesteren.nl (2013 – 400 millions d’euros) et de Lumo (2012 – 230 millions d’euros).