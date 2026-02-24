Ukraine : solidaritÃ© franÃ§aise pour relever lâ€™enjeu vital de la production dâ€™Ã©lectricitÃ© en Ukraine

Depuis le dÃ©but du conflit en Ukraine en fÃ©vrier 2022, lâ€™accÃ¨s Ã lâ€™Ã©lectricitÃ© est devenu un enjeu stratÃ©gique et humanitaire majeur. Bombardements ciblÃ©s, attaques rÃ©pÃ©tÃ©es sur les infrastructures Ã©nergÃ©tiques et coupures prolongÃ©es plongent quotidiennement les populations dans lâ€™incertitude. Dans ce contexte, Electriciens sans frontiÃ¨res, ONG franÃ§aise qui lutte depuis 40 ans contre les inÃ©galitÃ©s dâ€™accÃ¨s Ã lâ€™Ã©lectricitÃ© et Ã lâ€™eau dans le monde joue un rÃ´le clÃ© en Ukraine, avec le soutien de la filiÃ¨re Ã©nergÃ©tique franÃ§ais, pour garantir la continuitÃ© des services essentiels grÃ¢ce notamment Ã des solutions hybrides solaires.

La situation Ã©nergÃ©tique en Ukraine reste extrÃªmement critique. Entre septembre et dÃ©cembre 2025, lâ€™intensification des frappes a causÃ© des dommages considÃ©rables : environ 8,5 GW de capacitÃ©s de production (centrales thermiques, de cogÃ©nÃ©ration et hydroÃ©lectriques) ont Ã©tÃ© touchÃ©s.

Des infrastructures Ã©nergÃ©tiques massivement ciblÃ©es

MalgrÃ© des efforts de rÃ©paration continus, seules 3,6 GW ont pu Ãªtre restaurÃ©es, souvent Ã nouveau endommagÃ©es par des attaques ultÃ©rieures. Le dÃ©but de lâ€™annÃ©e 2026 a Ã©tÃ© marquÃ© par des nouvelles vagues de frappes Ã grande Ã©chelle, combinÃ©e Ã des conditions climatiques exceptionnellement rigoureuses.

Certaines grandes villes, dont Kyiv, connaissent des coupures allant jusquâ€™Ã 18 Ã 20 heures par jour, mettant en pÃ©ril le fonctionnement des hÃ´pitaux, des Ã©coles, des rÃ©seaux dâ€™eau potable et des infrastructures de chauffage.

Face à cette réalité, l'électricité n'est plus seulement un confort, mais une condition indispensable à la survie.

Des solutions hybrides solaires pour assurer une alimentation continue

MobilisÃ©e dÃ¨s les premiÃ¨res semaines, Electriciens sans frontiÃ¨res a progressivement intensifiÃ© ses actions. Depuis aoÃ»t 2023, avec le soutien du Centre de Crise et de Soutien du ministÃ¨re de lâ€™Europe et des Affaires Ã©trangÃ¨res, ainsi que celui des entreprises de la filiÃ¨re Ã©lectrique, lâ€™ONG a dÃ©jÃ installÃ© prÃ¨s de 120 solutions hybrides solaires dont 60 sur la zone de front.

Ces installations combinent des panneaux photovoltaÃ¯ques, des batteries de stockage, un groupe Ã©lectrogÃ¨ne en secours, le tout pilotÃ© par une gestion intelligente de lâ€™Ã©nergie. Cette hybridation permet dâ€™assurer une alimentation Ã©lectrique continue, mÃªme en cas de coupure prolongÃ©e du rÃ©seau.

La filiÃ¨re Ã©lectrique franÃ§aise pleinement mobilisÃ©e

Le projet bÃ©nÃ©ficie dâ€™une mobilisation sans prÃ©cÃ©dent de diffÃ©rents acteurs et notamment de la filiÃ¨re Ã©lectrique franÃ§aise. Â DerniÃ¨rement, 7 groupes Ã©lectrogÃ¨nes donnÃ©s par Enedis ont Ã©tÃ© acheminÃ©s et installÃ©s afin de garantir lâ€™alimentation Ã©lectrique de bÃ¢timents publics vitaux dans lâ€™oblast de Tchernihiv et de lutter contre le froid. EDF solutions solaires et Urbasolar ont chacun contribuÃ© Ã hauteur de prÃ¨s dâ€™1 MWc de dons de panneaux photovoltaÃ¯ques.

Cette solidaritÃ© se traduit Ã©galement par lâ€™envoi massif de matÃ©riel dâ€™urgence : 1 000 lampes solaires, plus de 100 aÃ©rothermes, plus de 90 batteries rechargeables et 140 groupes Ã©lectrogÃ¨nes de 3 Ã 60 kW, dont plus de 10 offerts par Rehlko, partenaire dâ€™Electriciens sans frontiÃ¨res depuis 8 ans dÃ©jÃ . En parallÃ¨le, un appel Ã la mobilisation des municipalitÃ©s franÃ§aises est en cours afin de renforcer lâ€™action sur le terrain et dâ€™Ã©quiper davantage de bÃ¢timents essentiels ; Ã ce jour, une vingtaine de collectivitÃ©s ont dÃ©jÃ rÃ©pondu Ã cet appel.

Des puissances adaptÃ©es aux besoins critiques

Sur le plan technique, les centrales solaires ont Ã©tÃ© dimensionnÃ©es entre 10 et 100 kWc, afin de rÃ©pondre prÃ©cisÃ©ment aux besoins des structures bÃ©nÃ©ficiaires : Ã©coles, hÃ´pitaux, centres de santÃ© et stations de pompage. Â« Pour les hÃ´pitaux, par exemple, nous avons calquÃ© nos installations pour quâ€™elles puissent, en cas dâ€™alerte, permettre de terminer une intervention chirurgicale, soit environ trois Ã quatre heures dâ€™autonomie Ã©lectrique, en alimentant en prioritÃ© les salles dâ€™opÃ©ration, de rÃ©animation et les services de nÃ©onatalitÃ©. Alimenter un hÃ´pital en permanence demanderait trop de puissance. Â», explique Denis Vigier, expert technique, bÃ©nÃ©vole dâ€™Electriciens sans frontiÃ¨res. Cette approche pragmatique et ciblÃ©e permet dâ€™optimiser les ressources tout en garantissant la sÃ©curitÃ© des patients et du personnel mÃ©dical.

Une action de long terme au service de la rÃ©silience Ã©nergÃ©tique

Lâ€™action dâ€™Electriciens sans frontiÃ¨res en Ukraine sâ€™inscrit dans la durÃ©e.

Ces installations permettront dâ€™ores et dÃ©jÃ dâ€™Ã©viter plus de 8 000 tonnes de COâ‚‚ sur 10 ans, tout en amÃ©liorant durablement lâ€™autonomie Ã©nergÃ©tique des structures concernÃ©es. Au-delÃ des chiffres, lâ€™impact humain est considÃ©rable. On estime Ã prÃ¨s dâ€™un million le nombre de bÃ©nÃ©ficiaires, une estimation fondÃ©e sur la capacitÃ© moyenne des structures essentielles ciblÃ©es par les projets.

Pour les communautÃ©s locales, ces installations reprÃ©sentent bien plus quâ€™une solution technique. Elles sont devenues un symbole de protection et dâ€™espoir, comme en tÃ©moigne Natalia Kolotylo, directrice de lâ€™Ã©cole nÂ°7 de Tchernihiv : Â« Les hommes protÃ¨gent nos enfants au front et ces installations solaires protÃ¨gent nos enfants Ã lâ€™arriÃ¨re ! Â» Lâ€™expÃ©rience ukrainienne dÃ©montre le rÃ´le clÃ© des solutions photovoltaÃ¯ques hybrides dans les contextes de crise. Flexibles, rapides Ã dÃ©ployer et moins dÃ©pendantes des chaÃ®nes dâ€™approvisionnement en carburant, elles constituent une rÃ©ponse efficace aux enjeux de sÃ©curitÃ© Ã©nergÃ©tique, de rÃ©silience et de transition bas carbone, mÃªme en zone de conflit.

