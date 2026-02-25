PPE : Enerplan appelle Ã  ne pas replonger le solaire dans le brouillard

Alors que le gouvernement a publiÃ© le 13 fÃ©vrier dernier la Programmation Pluriannuelle de lâ€™Ã‰nergie (PPE), attendue depuis de longs mois par les professionnels de lâ€™Ã©nergie solaire, ce texte rÃ©glementaire fait lâ€™objet de calculs politiques avec le dÃ©pÃ´t de deux motions de censure discutÃ©es mercredi 25 fÃ©vrier Ã lâ€™AssemblÃ©e nationale.

Si les ambitions que la PPE porte sont le fruit dâ€™un compromis, elles ont le grand mÃ©rite de redonner une visibilitÃ© indispensable Ã la profession. Enerplan a soutenu la nÃ©cessitÃ© de ce compromis : la situation dâ€™attente de la publication de la PPE Ã©tait intenable pour les acteurs du solaire, avec des consÃ©quences Ã©conomiques et sociales trÃ¨s importantes.

Le vote dâ€™une motion de censure sous prÃ©texte de la publication de la PPE, contribuerait Ã replonger lâ€™ensemble des professionnels de lâ€™Ã©nergie dans lâ€™incertitude, avec des consÃ©quences dÃ©sastreuses pour lâ€™emploi.Â Nous appelons donc au rejet de ces motions de censure.

Pour Daniel Bour, PrÃ©sident dâ€™Enerplan, Â« ces motions de censure ne sont manifestement pas dÃ©posÃ©es pour des raisons Ã©cologiques ou Ã©conomiques. Il serait incomprÃ©hensible que des partis soutenant dans leurs programmes le dÃ©veloppement des Ã©nergies renouvelables puissent participer Ã de tels votes, trÃ¨s prÃ©judiciables Ã la filiÃ¨re solaire et Ã ses 60 000 salariÃ©s. La PPE publiÃ©e nâ€™est pas parfaite mais elle nous permet dâ€™avancer et de quitter la situation de blocage oÃ¹ nous Ã©tions. Alors que nous avanÃ§ons dans la mise en Å“uvre de la PPE, les consÃ©quences de tels votes aboutiraient Ã une marche en arriÃ¨re insupportable et nous replongeraient dans le brouillard. Â»