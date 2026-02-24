CÃ©rÃ¨sia et TSE : un partenariat pour dÃ©velopper des projets agrivoltaÃ¯ques au profit des agriculteurs

La coopÃ©rative agricole CÃ©rÃ¨sia et TSE, rÃ©fÃ©rent de lâ€™agrivoltaÃ¯sme en France, viennent de signer lors du Salon international de lâ€™agriculture de Paris, un partenariat pour dÃ©velopper des projets agrivoltaÃ¯ques sur le territoire de la coopÃ©rative.Â Cette alliance vise Ã lancer le dÃ©veloppement de 250 MWc de projets dâ€™ici fin 2030, soit la consommation annuelle dâ€™environ 60 000 personnes, en conciliant production agricole et transition Ã©nergÃ©tique. Ce partenariat sera portÃ© par une sociÃ©tÃ© dÃ©diÃ©e chargÃ©e du dÃ©veloppement et de lâ€™exploitation des installations agrivoltaÃ¯ques de TSE. Lâ€™agrivoltaÃ¯smeÂ : synergie gagnanteÂ !

Acteur engagÃ© aux cÃ´tÃ©s du monde agricole, TSE conÃ§oit ses projets agrivoltaÃ¯ques en partant des besoins des exploitants. Lâ€™agrivoltaÃ¯sme prÃ´nÃ© et dÃ©veloppÃ© par TSE sâ€™inscrit dÃ¨s lâ€™origine dans le cadre de la Loi APER et de ses dÃ©crets dâ€™application. Â«Â Lâ€™agrivoltaÃ¯sme doit se construire en collaboration avec tous les acteurs du monde agricole. Avec ce nouveau partenariat, TSE renforce son engagement auprÃ¨s de la filiÃ¨re, pilier de sa stratÃ©gie. En protÃ©geant les cultures contre les alÃ©as climatiques et en apportant un complÃ©ment de revenu diversifiÃ© aux exploitants, les projets codÃ©veloppÃ©s par CÃ©rÃ¨sia et TSE aideront Ã pÃ©renniser les exploitationsÂ Â» souligne Antoine Capron, directeur gÃ©nÃ©ral adjoint de TSE.

Â«Â La production dâ€™une Ã©lectricitÃ© dÃ©carbonÃ©e, peu chÃ¨re et franÃ§aiseÂ Â»

Lâ€™agrivoltaÃ¯sme permet la coactivitÃ© dâ€™une production dâ€™Ã©lectricitÃ© verte, dÃ©carbonÃ©e, souveraine, peu chÃ¨reÂ et dâ€™uneÂ production agricole durableÂ en soutenant et pÃ©rennisant la vocation nourriciÃ¨re des parcelles agricoles grÃ¢ce Ã ses solutions agroclimatiques et agronomiques innovantes. Ainsi les dÃ©monstrateurs de TSE prÃ©sentent des rÃ©sultats agronomiques particuliÃ¨rement positifs.Â Â«Â Lâ€™ancrage de CÃ©rÃ¨sia dans son territoire et son expertise conforteront la qualitÃ© des projets agricolesÂ et lâ€™accompagnement des exploitants pendant toute la durÃ©e de vie des centrales.Â Au-delÃ de leur apport au territoire, ces projets permettront Ã terme la production dâ€™une Ã©lectricitÃ© dÃ©carbonÃ©e, peu chÃ¨re et franÃ§aise. Cet engagement de CÃ©rÃ¨sia Ã nos cÃ´tÃ©s sâ€™inscrit parfaitement dans sa stratÃ©gie en faveur dâ€™un monde plus durableÂ Â» ajoute souligne Antoine Capron.

Mutualiser les savoir-faire et accompagner les agriculteurs

CÃ©rÃ¨sia et TSE travailleront de maniÃ¨re complÃ©mentaire sur lâ€™ensemble des Ã©tapes de chaque projetÂ : dÃ©veloppement, construction et exploitations des centrales agrivoltaÃ¯ques. Ce partenariat, grÃ¢ce Ã lâ€™expertise de CÃ©rÃ¨siaÂ et au savoir-faire de TSE, permettra dâ€™assurer la qualitÃ© agricole des projets. Â«Â La solution proposÃ©e par TSE sâ€™inscrit dans la nÃ©cessaire diversification des revenus des agriculteurs, en valorisant la production dâ€™Ã©nergie sur notre territoire tout en maintenant lâ€™activitÃ© agricole au cÅ“ur du projet. Elle apporte Ã©galement des bÃ©nÃ©fices environnementaux en contribuant Ã protÃ©ger nos cultures face aux alÃ©as climatiques qui sâ€™intensifient sous lâ€™effet du changement climatiqueÂ Â» assure Antoine Hacard, prÃ©sident du conseil dâ€™administration du groupe coopÃ©ratif CÃ©rÃ¨sia.

Â«Â PrÃ©server la vocation premiÃ¨re des terresÂ : produireÂ Â»

Les adhÃ©rents de la coopÃ©rative bÃ©nÃ©ficieront des retombÃ©es Ã©conomiques issues de la sociÃ©tÃ© de codÃ©veloppement, tandis que le territoire, notamment les collectivitÃ©s locales, profitera de la valeur crÃ©Ã©e par ces installations (impÃ´ts locaux, taxesâ€¦). Â«Â En sâ€™associant Ã TSE, CÃ©rÃ¨sia sâ€™assure que les projets dÃ©veloppÃ©s le seront dans le respect des besoins des agriculteurs et des spÃ©cificitÃ©s des productions. Ce partenariat sâ€™inscrit pleinement dans la dÃ©marche dâ€™innovation portÃ©e par CÃ©rÃ¨sia ainsi que dans son engagement en faveur de la transition Ã©nergÃ©tique et environnementale. Lâ€™association CÃ©rÃ¨sia et TSE soutient durablement le monde agricole et en prÃ©servant la vocation premiÃ¨re des terresÂ : produireÂ Â» conclut Antoine Hacard.

