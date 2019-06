UE 2019-2024 : l’industrie solaire promeut l’industrie 4.S – une 4ème révolution industrielle plus durable

Les fabricants solaires européens, les fabricants d’équipements et les instituts de recherche et développement revendiquent l’union de la protection du climat et de la politique industrielle dans l’UE. «Les électeurs européens sont clairement préoccupés par la question du changement climatique mais ont trouvé le sujet insuffisamment traité par la plupart des partis politiques établis. Dans le même temps, les citoyens craignent de perdre de plus en plus de pans de l’industrie européenne et d’emplois connexes. Ce dont nous avons besoin, c’est Industry 4.S, une fabrication intelligente et numérisée de manière durable et compétitive », déclare le professeur Eicke Weber, président provisoire du Conseil européen de la fabrication de produits solaires (ESMC : European Solar Manufacturing Council ), la nouvelle organisation représentant les intérêts de l’Industrie de fabrication de PV. Il est à noter que le conseil provisoire d’ESMC a élu le 27 mai denier le Prof. Eicke Weber à la présidence, une nomination à confirmer par la première assemblée générale d’ESMC prévue en septembre.

Une plus grande prise en compte de l’empreinte carbone

ESMC compte plus de 30 membres parmi lesquels des entreprises industrielles clés basées en Europe et des organisations établies actives dans le secteur du photovoltaïque. Les fabricants d’énergie solaire stigmatisent volontiers les insuffisances des politiques face au discours dominant qui pointe la protection du climat comme un fardeau économique. “La vérité est que c’est exactement le contraire”, confie Eicke Weber. «L’application de politiques de protection du climat ambitieuses crée un avantage économique pour le secteur manufacturier de l’UE par rapport aux autres pays. La condition préalable est que ces normes soient également appliquées aux produits importés d’autres pays, tels que les pays asiatiques. ”

ESMC répertorie plusieurs outils pour récompenser la fabrication durable en Europe:

1. Une tarification du carbone ajustée à la frontière et sans incidence sur les revenus

2. Application plus large du cadre de l’UE pour les achats durables

3. Prise en compte de l’empreinte carbone dans les programmes de soutien politique et les aides d’État

4. Application plus large de l’écolabel et de l’écoconception

5. Meilleur accès du secteur au financement et au soutien à la R & D

Pas de relance de l’industrie sans volonté politique

«Les outils identifiés par ESMC sont nécessaires de toute urgence pour attirer les investissements dans la fabrication durable dans l’industrie solaire de l’UE. Il en va de même pour toutes les autres technologies clés telles que la mobilité électrique et les batteries », a déclaré Giulia Serra, secrétaire exécutive d’ESMC. «Une politique industrielle et de protection du climat conjuguée peut empêcher les entreprises de liquider leurs emplois en Europe et de mettre en péril leur filière industrielle au profit des acteurs asiatiques. La mise en place, par exemple, de repères de l’empreinte carbone compenserait les désavantages en termes de coût par rapport aux importations en provenance de pays très émetteurs et favoriserait de nouveaux investissements en Europe. Tout cela répond précisément aux exigences de la nouvelle initiative de l’UE pour une stratégie de politique industrielle, adoptée par le Conseil la semaine dernière pour garantir que l’Europe aura un rôle clé dans le développement massif attendu de l’énergie solaire photovoltaïque en tant que source d’énergie mondiale clé. C’est un fait, des politiques volontaristes sont nécessaires pour relancer le développement de l’industrie.