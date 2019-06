LCP : Â« Ces idÃ©es qui gouvernent le monde Â» se consacre Ã  Â« Lâ€™ubÃ©risation de lâ€™Ã©nergie Â» dimanche 16 juin 23h00

Dimanche 16 juin prochain à 23h00, le dernier épisode de Ces idées qui gouvernent le monde, l’émission présentée par Emile Malet sur LCP aura pour thème : “L’ubérisation de l’énergie”. “Nous sommes en train de vivre la troisième révolution industrielle, après la machine à vapeur, l’électricité et le pétrole, voici venu le temps du tournant digital avec l’émergence de l’intelligence artificielle. Au cœur de ce changement radical il y a la numérisation de l’énergie. La grande transformation qui en résulte verra un maillage transfrontalier des territoires, des mobilités inouïes avec des véhicules sans chauffeurs, des « consom’ acteurs » d’énergie, un nouveau modèle social, une surveillance généralisée.” Décrypte la production.

Avec Sébastien Candel, Philippe Monloubou, Jacques Percebois, et Thomas Chrétien, dimanche 16 juin à 23h sur LCP.

Plus d’infos…